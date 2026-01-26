ראש האופוזיציה יאיר לפיד טען שהסיבה שהתקציב לא עלה להצבעה זה בגלל חוק הגיוס, והוסיף: "החרדים הבינו שחוק ההשתמטות לא יעבור. אנחנו לא ניתן לו לעבוד"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, מתייחס לדחיית ההצבעה בקריאה ראשונה על תקציב המדינה, וזוקף זאת לזכות האופוזיציה. בדבריו אמר לפיד: "הסיבה שהתקציב לא עולה היום להצבעה היא שהחרדים הבינו שחוק ההשתמטות לא יעבור. אנחנו לא ניתן לו לעבוד".

בהמשך לכך, ההצבעה הראשונה על התקציב נדחית ליום רביעי. נזכיר, כי אם תקציב המדינה לא עובר עד ה-31 במרץ, הכנסת מתפזרת מאליה והבחירות נקבעות ל-1 ביולי. כדי לאפשר חודשיים של דיונים, על תקציב המדינה לעבור בקריאה ראשונה לפני ה-1 בפברואר.

המחלוקת היא סביב חוק הגיוס, שכן החרדים הבינו שצפויים להיכנס שינויים דמרטיים שעלולים לגרום שחוק הגיוס לא יעבור.