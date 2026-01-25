הזרוע הצבאית של חמאס טוענת כעת כי ארגון הטרור העביר לישראל מידע על מיקומו של רן גואילי: "הוא מחפש אחריו כעת"

דובר הזרוע הצבאית חמאס אבו עוביידה, טוען כעת (ראשון) כי ארגון הטרור העביר לישראל מידע על מיקומו של החלל החטוף רן גואילי. בדבריו הוא אמר: "העברנו למתווכות את כל המידע והפרטים שיש לנו לגבי מיקום גופתו של רן גואילי, ה״אויב״ מחפש אחריו כעת במקום מסוים שסיפק חמאס למתווכות".

נזכיר כי לפני חמישה ימים, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ טען כי יש בידיו מידע על מיקומו של רן גואילי. "נראה שאנחנו יודעים איפה נמצא רן גואילי", אמר טראמפ. ייתכן וזו האמירה שמקדמת את הנשיא לעבר שלב ב' בעניין רצועת עזה ופירוק חמאס ומנשקו.