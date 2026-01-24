הילד פונה במצב אנוש לבית החולים רמב"ם לאחר שנפגע בתאונה עצמית, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה ועיכבה את נהג הרכב

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו הערב טיפול רפואי לילד כבן 7 שנפגע בתאונת דרכים עצמית של רכב מסוג באגי.

על פי החשד במהלך הנסיעה עף הילד מהדלת במהלך סיבוב. כוחות ההצלה פינו אותו לבית חולים רמב"ם, שם נקבע מותו.

חובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א נתנאל מנחם ודוד אברהם, סיפרו: "ראינו את הילד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות בפלג גופו העליון."

"סיפרו לנו שהוא נפצע בתאונת דרכים. התחלנו בהענקת טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".

כוחות משטרה של תחנת זבולון, יחד עם בוחני תאונות הדרכים של מרחב 'אשר', פתחו בחקירת נסיבות התאונה ועיכבו במקום את נהג הרכב.