נפתלי בנט מנהל קמפיין לקראת הבחירות הבאות ומזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעימות פוליטי מולו: "בכל זמן ובכל מקום"

נפתלי בנט שעתיד לרוץ בבחירות הקרובות, מנהל קמפיין אינטנסיבי ובכנס פעילים הערב (שלישי) הוא מתייחס למאבק על כיסא ראש הממשלה בכנסת הבאה.

בכנס הפעילים שערך בכרמיאל הזמין קרא בנט לעימות עם ראש הממשלה: "אני מזמין את נתניהו לעימות, בכל זמן, בכל מקום". עוד הוסיף ואמר בנט כי "מעניין אותי מדינת ישראל. אני מציג חזון חיובי. מול הכאוס ברדק ושנאה – אני מציג עתיד ותקווה".

עוד אמר בנט לנוכחים בכנס הפעילים בצפון: "אני לא מחפש להשפיל את נתניהו, אני מתכוון להחליף אותו".

נזכיר כי יו"ר מפלגת ישר גדי אייזנקוט הציע לנפתלי בנט ויאיר לפיד להתאחד לרשימה משותפת לקראת הבחירות. כך על פי הדיווח הערב (שלישי) של עמית סגל בחדשות 12.

על פי ההצעה הם ירוצו יחד ורק סמוך לבחירות יבחרו מי יהיה המועמד לראשות הממשלה. שנה אחרי הבחירות הם יחליטו האם להתאחד לגמרי. להצעה הזו בנט לא התייחס בינתיים באופן רשמי.