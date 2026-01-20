שר החוץ סער בביקור בצ׳כיה: ״מאחורי הסגירה של האינטרנט הדיכוי באיראן נמשך – קורא לאיחוד האירופי להתעלות לגודל השעה ולהגדיר את משמרות המהפכה כארגון טרור״

שר החוץ גדעון סער נפגש היום (שלישי) במשרד החוץ בפראג עם שר החוץ של צ׳כיה פטר מצ'ינקה.

בפגישתם דנו השרים ביחסים הבילטרליים בין המדינות, כמו גם בהתפתחויות האזוריות במזרח התיכון. במהלך הפגישה שר החוץ מצ'ינקה הודיע על מינוי של שליח מיוחד מטעם צ׳כיה לשואה ואנטישמיות. בו בזמן, התקיימה הפגנה מול משרד החוץ של צ'כיה נגד ביקור סער. המפגינים הניפו דגלי פלסטין ושלטים נגד ישראל.

מדברי שר החוץ גדעון סער בפגישה: ״מאחורי הסגירה של האינטרנט הדיכוי באיראן נמשך. משטר האייתוללות באיראן שוחט באכזריות את בני עמו בזמן שהם נאבקים על חירותם. משמרות המהפכה הפיצו טרור וחוסר יציבות במזרח התיכון ומעבר לו במשך עשרות שנים. כעת הם מובילים את הטבח באזרחי איראן".

"צ׳כיה תומכת בהכרזה על משמרות המהפכה כארגון טרור באיחוד האירופי. אני קורא לאיחוד האירופי להתעלות לגודל השעה. להיענות לקריאתו של העם האיראני. להגדיר את משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור. המשטר האיראני מהווה איום ענק על היציבות האזורית והעולמית. המשטר המסוכן והקיצוני ביותר בעולם שממן ומטפח שורה של מדינות וארגוני טרור שואף לשים את ידו על הנשק המסוכן ביותר בעולם – נשק גרעיני. זאת תהיה סכנה חמורה לא רק לישראל ולמדינות המזרח התיכון – אלא גם למדינות אירופה".

שר החוץ סער עם ראש ממשלת צ׳כיה אנדריי באביש (צילום: שלו מן)

אתמול נפגש שר החוץ סער עם ראש ממשלת צ'כיה אנדריי באביש. בפגישתם ברך את ראש הממשלה על הקמת הממשלה החדשה ועל כניסתו לתפקיד, ורה״מ באביש תיאר בפני השר סער את אתגרי הממשלה החדשה. סער הודה לרה״מ על ההחלטה להכניס לקווי היסוד של הממשלה את היחסים של צ׳כיה עם ישראל ולהגדירם כ׳״יחסים מיוחדים״, לצד יחסי צ׳כיה עם ארה״ב. בפגישה דנו השניים ביחסים הבילטרליים בתחומים שונים, לרבות הגנה, בריאות וחדשנות. בין היתר דנו השניים בקיום מפגש GTG בין הממשלות, בראשות ראשי הממשלות באביש ונתניהו, לקידום שיתופי הפעולה בין המדינות.