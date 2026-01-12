מאז 2008, שבה החלה החלוקה באירוויזיון לשני חצאי גמר, ישראל התמודדה ב-16 חצאי גמר. אז באיזה מהם נוכל לצפות בהופעת הנציג הישראלי ואלו מדינות ישתתפו בו? כל הפרטים

מתכוננים לאירוויזיון: ישראל תופיע בחצי הגמר שיתקיים ביום שלישי ב-12 במאי, ובמחצית השנייה של השידור. המדינות שיתחרו מולה יהיו שבדיה, פינלנד, פורטוגל, בלגיה, ליטא, מונטנגרו, גיאורגיה, יוון, מולדובה, אסטוניה, סן מרינו, קרואטיה, פולין, גרמניה, איטליה וסרביה.

במהלך השידור החי מההגרלה בערוץ היוטיוב הרשמי של האירוויזיון, לא מעט מגיבים שיתפו אימוג'ים של דגלי המדינות שהחליטו לפרוש מהתחרות השנה, אבל מולם גם לא מעט תגובות של עוקבים שהגיבו לכך עם אימוג'ים של דגלי ישראל.

מאז 2008, שבה החלה החלוקה באירוויזיון לשני חצאי גמר, ישראל התמודדה ב-16 חצאי גמר. חצי הגמר הראשון יתקיים ביום שלישי, בעוד שחצי הגמר השני יתקיים ביום חמישי.

האם יש חצי גמר שעדיף להשתתף בו? ככל הנראה אין יתרון לאף אחד מהם. מחצי הגמר השני העפלנו פעם אחת יותר מאשר כששובצנו בחצי הגמר הראשון, אבל זה בעיקר בשל הסיבה שהוגרלנו יותר פעמים להשתתף בחצי הגמר השני מאשר בחצי הגמר הראשון.

וגם בשנה שעברה, כאשר שובצנו בגמר התחרות במיקום שנחשב יחסית לא טוב מבחינת הצפיות של הקהל במהלך השידור, כאשר הופענו בתחילתו, ולא בסופו, גם אז הגענו לתוצאה המדהימה של מקום שני בגמר התחרות. כך שיש לקחת את ההגרלות על הסדר של השירים ועל חצאי הגמר בעירבון מוגבל.