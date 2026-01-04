בטרם בחירת נציג או שיר לתחרות השירים הנצפית באירופה ובעולם, ישראל מדורגת במקום הראשון בטבלת ההימורים הרשמית לאירוויזיון. כל הפרטים

למרות הקולות הרבים הקוראים להחרים השנה את משדר האירוויזיון, ולאחר פרישת מספר מדינות: היום (ראשון) מתפרסמת טבלת ההימורים הרשמית של התחרות, שאחריה עוקבים החובבים וכלי התקשורת לאורך תקופת התחרות, ועד שידור הגמר הגדול.

היא נחשבת לטבלה הכי אמינה מבין כל טבלאות ההימורים. אף על פי ששנה שעברה לא חזתה את התוצאה הגבוהה מאוד של ישראל, ואף ניבאה לה מקום נמוך בהרבה, היא עדיין הטבלה הכי פופולרית ומסוקרת בקרב חובבי האירוויזיון. בטבלה שפורסמה היום ישראל מובילה במקום הראשון, ומועמדת לזכייה בתחרות השירה הנצפית באירופה.

נזכיר כי בחודש שעבר לפי סוכנות ההימורים Betfair, שהיא הראשונה לפרסם את הסיכויים לזכייה בנושא, גם שם ישראל הייתה המובילה בקרב המהמרים לזכות בתחרות השירים הנצפית באירופה. בשנה שעברה ישראל זכתה במקום הראשון בהצבעת הקהל, מה שהביא אותה למקום ה-2 והמכובד באירוויזיון.