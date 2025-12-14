אירלנד, ספרד, הולנד, סלובניה ואיסלנד יחרימו את אירוויזיון 2026 ולא ישתתפו בו – בגלל ישראל. למרות זאת באחת מטבלאות ההימורים של התחרות ישראל כבר מובילה ומועמדת לזכייה במקום הראשון. כל הפרטים

ישראל ממשיכה לעורר מחלוקת בקרב חובבי האירוויזיון ואתמול (שבת) כבר פורסמה טבלת הימורים חדשה שמנבאת לה את המקום הראשון לזכייה בתחרות.

לפי סוכנות ההימורים Betfair, שהיא הראשונה לפרסם את היחסים לזכייה בנושא, ישראל היא המובילה בקרב המהמרים לזכות בתחרות השירים הנצפית באירופה. בשנה שעברה ישראל זכתה במקום הראשון בהצבעת הקהל, מה שהביא אותה למקום ה-2 והמכובד באירוויזיון.

למשך דקות ארוכות ומותחות היה זה נראה אפילו שישראל תזכה במקום הראשון, אך לאחר ההצבעה האחרונה של הקהל בשילוב קולות השופטים – אוסטריה הייתה הזוכה הגדולה.

עוד באותו נושא זוכה האירוויזיון מחזיר את הגביע בעקבות השתתפות ישראל בתחרות

למרות המדינות שמחרימות, 5 במספר עד כה, וההכרזה של 2 זוכי אירוויזיון להחזיר את הגביע שלהם – נמו שזכה ב-2024 בשוויץ, ונציג אירלנד צ'רלי מקגטיגן, שזכה ב-1994. נדמה שהחרם נגד ישראל אך ורק מחזק אותה, ואת האוהדים שלה להצביע עבורה בתחרות.