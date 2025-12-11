נמו מטלר, זוכה האירוויזיון משווייץ, הודיע כי הוא מחזיר את הגביע ל־EBU במחאה על השתתפותה המתמשכת של ישראל בתחרות

נמו מטלר, זוכה האירוויזיון האחרון משווייץ, הודיע היום (חמישי) בפוסט באינסטגרם כי הוא מחזיר את גביע התחרות למטה איגוד השידור האירופי בז'נבה. בצעד חריג, שנועד לדבריו להביע מחאה על הסתירה בין ערכי האירוויזיון לבין החלטות ה־EBU, פרסם האמן הצהרה ארוכה שבה ביקר את אופי התחרות והתנהלותה בחודשים האחרונים.

נמו כתב כי התחרות "שימשה שוב ושוב לריכוך תדמיתו של מדינה המואשמת בעוולה חמורה", בעוד האיגוד התעקש להציג את האירוויזיון כתחרות "לא פוליטית". לדבריו, העובדה שמדינות בחרו לפרוש בעקבות הסתירה הזו מעידה כי "משהו אינו כשורה באופן עמוק".

בהודעתו ציין כי על אף תודתו לקהילה שסביב האירוויזיון ולמשמעות האישית שהעניק לו הניצחון, הוא כבר אינו חש שהגביע שייך למדפו. עוד כתב כי האירוויזיון מציג את עצמו כמבטא אחדות, הכלה וכבוד, אך קיים לדבריו פער בין ערכים אלו לבין החלטות הארגון, במיוחד בשנה שבה ועדת החקירה העצמאית של האו"ם פרסמה חוות דעת חריפה ביחס ללחימה.

לסיום, קרא נמו ל־EBU ליישר קו בין הצהרותיו לבין פעולותיו: "אם הערכים שאנחנו חוגגים על הבמה אינם מיושמים מחוץ לה, אז גם השירים היפים ביותר מאבדים את משמעותם". לדבריו, הגביע יוחזר עד שיגיע "הרגע שבו המילים והמעשים יתיישרו".

כאמור, בסוף השבוע שעבר הוכרז כי ישראל תשתתף באירוויזיון 2026 שיתקיים במאי הקרוב בווינה – כך נקבע באסיפה הכללית של נציגי איגוד השידור האירופי בז'נבה. בעקבות ההחלטה, הולנד הודיעה באופן רשמי כי היא תפרוש מהתחרות לשנה הקרובה. בהמשך דווח כי ספרד תפרוש גם כן מהתחרות, וזמן קצר לאחר מכן אירלנד הפכה למדינה השלישית שפרשה על רקע השתתפותה של ישראל