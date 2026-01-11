יאיר לפיד קרא להשהות את מינויו של צחי ברוורמן לשגריר ישראל בבריטניה, על רקע ההתפתחויות בפרשת "קטאר-גייט". לדבריו, כל עוד מתקיים חשד לשיבוש חקירה ביטחונית חמורה, אין לקדם מינוי דיפלומטי בכיר, במיוחד למדינה הנחשבת לשותפה מרכזית של ישראל באירופה

על רקע ההתפתחויות האחרונות בפרשת "קטאר-גייט", צייץ הבוקר ראש האופוזיציה, יאיר לפיד (ראשון) ברשת ה-x כי לדעתו יש להשהות בשלב זה את מינויו של צחי ברוורמן לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה.

לטענת הגורמים, לאור קיומו של חשד למעורבות בשיבוש חקירה ביטחונית חמורה, יש מקום לבחון מחדש את קידום המינוי עד להבהרת התמונה. לדבריהם, מינוי לתפקיד דיפלומטי בכיר, במדינה הנחשבת לאחת השותפות המרכזיות של ישראל באירופה, מחייב היעדר כל עננה משפטית או ביטחונית.

כאמור, הבוקר (ראשון) נרשמת התפתחות דרמטית בפרשת המסמכים המסווגים, כאשר יחידת להב 433 של המשטרה זימנה לחקירה את צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה. החשד המרכזי שנבדק: שיבוש מהלכי משפט וחקירה בנסיבות מחמירות. המשטרה לקחה לברוורמן את הטלפון וגם עומר מנצור מדוברות רה"מ זומן לתת עדות היום