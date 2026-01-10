אילה חסון טוענת לטיוח חמור בפרשת הפצ"רית: שיבוש ראיות ורמיית המדינה. בעוד הייעוץ המשפטי מתרחק, מתברר שהפצ"רית ידעה על החקירה נגדה ועל כישלון הדוברת בפוליגרף

העיתונאית אילה חסון הטיחה הבוקר האשמות קשות במערכת אכיפת החוק והמשפט הצבאי, במסגרת שיחה עם אלי ציפורי. לדבריה, מדינת ישראל עדה לאירוע חסר תקדים של שיבוש הליכי חקירה וטיוח מצד הגורמים הבכירים ביותר במערכת.

"כוחות שיש להם מה להסתיר"

בראיון לרדיו 'גלי ישראל', חסון השוותה את התנהלות החקירה הנוכחית לפרשת "קטארגייט", וציינה כי בעוד שם החקירה נמשכת כמעט שנה ללא חיפזון, בישראל ישנם גורמים המנסים לסיים את הבדיקה "מהר מהר". לדבריה, מדובר ב"כוחות שיש להם בהחלט מה להסתיר", הפועלים בתוך פרשה שבה הפצ"רית, אנשיה ושותפים נוספים "רימו את המדינה, את בג"ץ ואת עם ישראל".

מחדלי חקירה מכוונים?

לטענת חסון, במשך חודשים ארוכים החקירה כלל לא התקיימה, וכאשר היא החלה סוף סוף, נעשו מחדלים תמוהים: לא הוחרמו טלפונים ומחשבים, ובכך התאפשר למעורבים, בידיעת החוקרים, לשבש את הראיות. חסון הוסיפה וחשפה כי הפצ"רית הייתה בסוד העניינים וידעה על החקירה המתנהלת נגדה, כולל העובדה שדוברתה נכשלה בבדיקת פוליגרף.

מעורבות הייעוץ המשפטי לממשלה

הביקורת של חסון לא נעצרה בצה"ל, אלא הגיעה עד ללשכת היועצת המשפטית לממשלה. חסון תהתה לגבי חלקה של גלי בהרב-מיארה באירוע, וציינה כי פורסם שסגנה, גיל לימון, הורה לה להתרחק מהתיק. לדבריה, האמירה של לימון כי אסור להם לעסוק בכך נובעת מההבנה ש"הלהבה מתקרבת" אליהם.