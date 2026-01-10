מזג אוויר בשבוע הקרוב יהיה גשום וסוער. ירד גשם בכל הארץ מלווה בסופות רעמים ורוחות. שלג יירד מחוץ לחרמון.
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה של הטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שני: מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות. בשעות הצהריים יחל לרדת גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים בעיקר בצפון שיתפשט בערב ובמהלך הלילה למרכז הארץ. יחלו לנשב רוחות חזקות במיוחד. בחרמון ירד שלג. בלילה קיים צפי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח.
יום שלישי: סוער. ממטרים לפרקים מלווים בסופות רעמים צפויים לרדת מהצפון עד לצפון הנגב מלווים ברוחות חזקות מאוד. בחרמון ובצפון הרמה ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. קר במיוחד. בדרום הארץ יש צפי לאובך, ואף ייתכנו סופות חול מקומיות.
יום רביעי: מעונן עד מעונן חלקית. עדיין ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. הרוחות ייחלשו. תחול עלייה בטמפרטורות.
