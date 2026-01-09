שבוע אחרי לכידתו של הנשיא המודח ניקולאס מדורו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי "שיתוף הפעולה בין ארה"ב לוונצואלה טוב – וכתוצאה, ביטלתי גל מתקפות נוסף שתוכנן בוונצואלה, וכעת נראה שלא יהיה בו צורך"

שבוע אחרי התקיפה האמריקנית בוונצואלה ולכידתו של הנשיא המודח ניקולאס מדורו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען היום (שישי) כי ביטל גל תקיפות נוסף שתכנן במדינה הדרום אמריקנית. לטענתו, ההחלטה התקבלה בעקבות שיתוף הפעולה של ונצואלה עם ארה"ב וקיום פגישות על השקעה בייצוא נפט.

"ונצואלה משחררת אסירים פוליטיים רבים בצעד שמאותת שהיא 'מחפשת שלום'. זו מחווה חכמה וחשובה" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. "שיתוף הפעולה בין ארה"ב לוונצואלה טוב, בעיקר בכל הקשור לבנייה המחודשת של תשתיות הנפט והגז שלהם, בצורה טובה, גדולה ומודרנית יותר".

"כתוצאה משיתוף הפעולה הזה, ביטלתי גל מתקפות נוסף שתוכנן בוונצואלה, וכעת נראה שלא יהיה בו צורך" הוסיף. "עם זאת, כל הספינות באזור ימשיכו לשהות במקומן לצרכי ביטחון".

בסיכום דבריו טראמפ ציין כי "לפחות 100 מיליארד דולר יושקעו על ידי חברת Big Oil, איתם אפגש היום בבית הלבן". את הפוסט טראמפ חתם במשפט שהפך לסימן היכר שלו בציוציו: "תודה רבה על תשומת ליבכם לנושא הזה!".