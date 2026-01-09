בעקבות שיגור כושל ממרחב העיר עזה שהפר את הסכם הפסקת האש, צה"ל ושב"כ תקפו פירים, תשתיות טרור ומחבלי חמאס בצפון הרצועה ובדרומה

בעקבות שיגור כושל שבוצע אתמול ממרחב העיר עזה לעבר שטח מדינת ישראל, צה"ל ושב"כ פתחו במבצע תקיפה ממוקד נגד מטרות של ארגון הטרור חמאס. התקיפות בוצעו הן בדרום והן בצפון רצועת עזה, וכוונו נגד מחבלים ותשתיות טרור.

במסגרת הפעילות המבצעית, הותקפו מספר מחבלים מהארגון, וכן הושמדו פירי שיגור ותשתיות נוספות ששימשו את חמאס. גורמי הביטחון הדגישו כי הירי שבוצע מהווה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש.

סמוטריץ: לא עוברים לשלב ב' בעזה לפני החזרת רן גויאלי (ערוץ כנסת)

בצה"ל ובשירות הביטחון הכללי מבהירים כי הם רואים בחומרה כל הפרה של ההסכם. עוד נמסר כי כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות מול כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות הצבא.