החצבת ממשיכה לגבות קורבנות ומשרד הבריאות מעדכן כי תינוקת בריאה ללא מחלות רקע, שטרם חוסנה, נפטרה בעקבות סיבוכים קשים של המחלה. מרבית התינוקות שנפטרו בישראל לא היו מחוסנים

החצבת ממשיכה להתפשט: הערב (חמישי) משרד הבריאות מפרסם כי תינוקת בן+ת 11 חודשים ללא מחלות רקע, שלא הייתה מחוסנת, נפטרה בעקבות סיבוכים קשים של המחלה.

מבין 12 מקרי התמותה האחרים, מרבית הנפטרים הם תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו. משרד הבריאות שב ומזכיר כי חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. החיסון מציל חיים.

התינוקת אושפזה במרכז הרפואי הדסה, שם נאבק הצוות הרפואי על חיי: "לצערנו, נקבע הערב מותה של התינוקת חולת החצבת בת ה-11 חודשים, אשר הועברה אתמול להדסה עין כרם מבית חולים אחר במצב קריטי". מהדסה נמסר כי "היא חוברה למכשיר האקמו על ידי טכנאי האקמו בהדסה וצוות היחידה לטיפול נמרץ ילדים נלחם על חייה. אנו משתתפים בצער המשפחה".

המלצות לגבי חיסון: מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית). באזורי התפרצות: הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי. המלצה למנת חיסון נוספת לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים באזורי התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.