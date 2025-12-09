משרד הבריאות עדכן כי תינוק בן 11 חודשים נפטר מסיבוכי מחלת חצבת, שבוע אחרי שחובר לאקמו בעקבות מצבו. זהו החולה ה-12 שמת מהמחלה בעונה הנוכחית

התפרצות החצבת נמשכת: משרד הבריאות עדכן כי תינוק בן 11 חודשים נפטר היום (שלישי) בעקבות סיבוכי חצבת. במשרד ציינו כי התינוק היה ללא מחלות רקע, והוא טרם חוסן למחלה.

בעקבות מצבו הועבר התינוק לפני כשבוע ממרכז רפואי צפון (פוריה) לבית החולים רמב"ם, שם חובר לאקמו. כאמור, מותו נקבע היום בבית החולים.

זהו החולה ה-12 שנפטר לאחר שחלה בחצבת בעונה הנוכחית. במשרד הבריאות ציינו כי במרבית 11 מקרי התמותה האחרים, הנפטרים היו תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד המחלה.

"משרד הבריאות שב ומזכיר כי חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. החיסון מציל חיים" נמסר. "מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית). במקומות עם התפרצות מומלצת הקדמה מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי". עוד ציינו כי יש המלצה לחיסון נוסף לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

נכון לעכשיו, האזורים המוגדרים בהתפרצות הם: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות, חיפה, טבריה, המועצה האזורית מטה בנימין והישוב תקוע. "במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים" נאמר. "משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן, להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים עם התפרצות עקב הסיכון מהדבקה".