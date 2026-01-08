לינור אברג'יל, השחקנית והדוגמנית, חושפת כי בתקופת הקורונה החליטה לא להתחסן. אברג'יל סיפרה כי שילמה על כך מחיר וזעמה כי הרגישה מוחרמת: "ברגע שאין בחירה, אין חירות"

סערת החיסונים: בשיחה שפרסמה אתמול (רביעי) לינור אברג'יל ברשתות החברתיות, היא מסבירה למה הבחירה לא להתחסן בתקופת הקורונה לא הייתה קשורה לרפואה – אלא למאבק על החירות האישית שלה.

מתנגדי החיסונים מצדיקים את בחירתה להימנע מחיסונים, אך היא עוררה סערה גדולה בעקבות החשיפה הזאת. בסרטון אמרה כי חיסוני הקורונה היו הוראה של הממשלה, ולה יש את הזכות להחליט אם לבצע אותה או לא. "מחר המדינה אומרת שאת צריכה לעשות חיסון לכלבת העמקים", אומרת אברג'יל בסרטון.

הקואצ'רית דנה בן סימון השיבה לה בנחרצות כי ההחלטה להתחסן הייתה נכונה: "אם המדינה החליטה, כן, למה את לא? מה את עושה מה שבא לך? את לא מקשיבה לחוק? את לא מקשיבה לחוק?". על כך ענתה לה אברג'יל: "בגוף שלי?".

אברג'יל שיתפה בתיאור שהעלתה לסרטון: "בקורונה לא התחסנתי, ושילמתי מחיר חברתי. לא כי צדקתי או טעיתי אלא כי בחרתי. וברגע שאין בחירה, אין חירות".

מתנגדי חיסונים פרסמו תגובות בעדה: "מתי אנשים יבינו שחיסונים זה רעל לגוף?", טענה אשת העסקים מורן כהן. גם הזמרת נרקיס הגיבה והחמיאה לה: "כלבת העמקים, אחותי את גאונה".

היום גם כאלה שלא אהבו את הסרטון מגיבה אחת פרסמה: "זכותך לא להתחסן אבל צריך להבין את ההשלכות של אי התחסנות ולפעול בהתאם כדי לא לפגוע בעצמך ובחברה כשכולם מתחסנים ורק את לא, במידה ונדבקת עולה הסבירות שנדבקת בוירוס משודרג שפיתח חסינות מסוימת בעקבות החיסונים ששאר החברה לקחה ובעצם תחלי בזן חמור יותר של המחלה, שיכלת לא לקבל בכלל אם היית מתחסנת".

משתמשת אחרת הגיבה: "לינור את רופאה? למדת רפואה? את מבינה בזה משהו?", ועוד אחרת כתבה: "מאז החיסונים כל המחלות המסוכנות נעלמו. בשנים האחרונות אותן מחלות הרימו ראש כי יש כאלה שבוחרים את 'זכות הבחירה'".