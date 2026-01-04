במהלך המהדורה המרכזית של ערוץ i24NEWS, סיפק הערב הפרשן הצבאי יוסי יהושוע הצצה לדיון הביטחוני הדרמטי שנערך אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו.
לדברי יהושוע, מדובר בדיון משמעותי במיוחד שבו "נתניהו מגיע עם כל הסיכומים שהשיג עם הנשיא טראמפ מאיראן, סוריה, לבנון ועזה". יהושוע הסביר כי בשיח עם הדרג הביטחוני, ראש הממשלה "מעדכן אותם, והוא קובע להם תיעדוף איפה לפעול ומתי ואיפה מתקדמים".
במקביל להנחיות הדרג המדיני, פירט יהושוע את רמת הדריכות הגבוהה במערכת הביטחון, כאשר העיניים נשואות כל העת לעבר איראן. הוא ציין כי בצה"ל ערוכים לתרחיש שבו "אם תהיה שם התפתחות כלשהי היא תסיט את האש לעברנו, לכן הכוננות בישראל היא מאוד גבוהה". כחלק מההיערכות הזו, חשף יהושוע כי ביום חמישי האחרון נערך מפגש משותף של שר הביטחון והרמטכ"ל באגף המודיעין, אירוע חריג לדבריו "בגלל המתח ביניהם".
במהלך המפגש באמ"ן, בוצע "משחק מלחמה" שבחן תרחישים שונים אל מול התפתחויות אפשריות באיראן. יהושוע הוסיף כי הרמטכ"ל הנחה בדיונים הפנימיים לשמור על עמימות מוחלטת: "עדיף לשתוק ולא לדבר, ושקף גורם ישראלי לא ידבר, כי זה לא נכון לישראל להתערב". לסיכום ציין יהושוע כי כעת מערכת הביטחון ממתינה להכרעות הסופיות של נתניהו בנוגע לכלל הזירות, תוך המשך מעקב צמוד אחר המתרחש בטהראן.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים