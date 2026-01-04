חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 04.01.2026 / 20:56

הפרשן הצבאי של i24NEWS חשף כי ראש הממשלה הגיע לדיון הביטחוני עם סיכומים שהשיג מול הנשיא טראמפ לגבי כלל הזירות. במקביל, בצה"ל קיימו "משחק מלחמה" לקראת אפשרות של התלקחות מול טהראן

