הסלמה נוספת: היועצת המשפטית לממשלה הגישה הערב (חמישי) חוות דעת בתגובה לעתירות בעניין כהונתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, כשבדבריה קראה להוציא צו על תנאי שיחייב את ראש הממשלה בנימין נתניהו להסביר מדוע הוא לא מפטר את בן גביר מתפקידו.

"נדרש צו על תנאי שיחייב את ראש הממשלה להסביר מדוע אינו מעביר את השר לביטחון לאומי, חה״כ בן גביר, מתפקידו" נאמר. לטענתה, "השר בן גביר מנצל לרעה את תפקידו כדי להשפיע באופן פסול על פעילות משטרת ישראל בתחומים הרגישים ביותר של אכיפת חוק וחקירות ופוגע בעקרונות דמוקרטיים בסיסיים".

