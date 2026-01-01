273 נפגעי טרור הגישו תביעה בסך 1.225 מיליארד ש"ח המצטרפת לתביעות בסך 14 מיליארד נגד הרשות הפלסטינית. עו"ד ברק קדם: רשות הטרור הפלסטינית היא רשות של רשע שתחויב לפצות את קורבנותיה

תביעת ענק על סך 1.255 מיליארד ש"ח הוגשה היום (חמישי) על ידי 273 נפגעי טרור ובני משפחותיהם נגד הרשות הפלסטינית. התביעה, שהוגשה בבית המשפט המחוזי בירושלים, מתבססת על החוק החדש שנחקק ב-2024 לפיצוי קורבנות טרור. החוק מאפשר פיצוי של 10 מיליון ש"ח ליורש של כל נרצח ו-5 מיליון ש"ח לכל מי שנקבעה לו נכות לצמיתות בעקבות מעשה טרור.

עו"ד ברק קדם ממשרד עורכי הדין ארבוס קדם צור, שהגיש את התביעה, מייצג את נפגעי ה-7 באוקטובר לצד נפגעים מאירועי טרור נוספים שהתרחשו בשנים האחרונות. עד כה, הגיש המשרד תביעות בשווי כולל של כ-14 מיליארד ש"ח עבור 2,800 נרצחים ונפגעים. בנוסף עיקל המשרד עד עתה 4.5 מיליארד שקלים מכספי הרשות הפלסטינית.

התובעים כוללים משפחות של נרצחים ונפגעים מאירועי ה-7 באוקטובר, כולל חברי קיבוצים ומושבים מעוטף עזה, משתתפי מסיבת הנובה, תושבי שדרות ואופקים, וכן נפגעים מאירועי טרור אחרים בשנים האחרונות. הרשות הפלסטינית נושאת באחריות בשל העובדה כי היא מעבירה מדי שנה מאות מיליוני ש"ח לתשלומים למחבלים ובני משפחותיהם, כולל לאלו שאחראים לפיגועים מהקטלניים ביותר שנרשמו בישראל.

הנתבעים בתביעה הם הרשות הפלסטינית וארגון הטרור חמאס. על פי כתב התביעה: "הרשות הפלסטינית יזמה, תמכה ועודדה את ביצוע פעולות הטרור הרצחניות כלפי אזרחי מדינת ישראל. הנתבעת אף מתגמלת מעשי הטרור על ידי תשלומים למבצעי הטרור ולבני משפחותיהם".

בנוסף, נטען כי: "מדיניות התגמולים של הרש"פ (מדיניות Pay for Slay) מעוררת שאט נפש. הדעת אינה סובלתה. הלב מתכווץ ומתקומם כנגדה… תשלום תגמולים למחבלים הוא לא רק אישור בדיעבד לפעולות טרור, אלא תמריץ ישיר לפעולות עתידיות".

עו"ד ברק קדם ממשרד ארבוס קדם צור, המייצג את התובעים מסר: "לתביעות שלנו מטרה כפולה: מלחמה בלתי מתפשרת בטרור באמצעות ייבוש מקורות המימון שלו, ופיצוי הנפגעים במיליוני ש"ח עבור אסון שלא ניתן לפצות עליו בעד שום הון. רשות הטרור הפלסטינית היא רשות של רשע שתחויב לפצות את קורבנותיה".