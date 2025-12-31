רב המכר "כשהגלים מחזקים" של שרון צוהר יהפוך לסדרה בפורמט מיקרו-דרמה ראשון בעברית. הליהוקים לדמויות הראשיות הם השחקן ידין גלמן וכוכבת הרשת מישל פרו

סדרה חדשה, מבוססת רב המכר "כשהגלים מתחזקים" עומדת לכבוש את המסכים הדיגיטליים, כשהיא משלבת בין סיפור אהבה סוער לבין אתגרי שירות צבאי קשוח, בכיכובו של ידין גלמן. הפקה זו, שמצטלמת בימים אלה, נולדה משיתוף פעולה בין סטודיו ענני לבין אפליקציית V1 של קבוצת קשת, ומביאה לראשונה לקהל הישראלי חוויית צפייה בפורמט מיקרו-דרמה בעברית מלאה.

כוכבים מסקרנים במרכז העלילה

את התפקידים המובילים בסדרה יגלמו שני פרצופים מוכרים אך מפתיעים. ידין גלמן, שחקן ודוגמן ששירת בעבר בסיירת מטכ"ל, מגלם את דמותו של קצין בכיר ביחידת הקומנדו הימי. לצידו תשחק מישל פרו, כוכבת רשת שפרצה השנה גם למסך הגדול עם הופעה בתוכנית הסאטירה "ארץ נהדרת".

הסדרה נשענת על עלילת ספרה המצליח של הסופרת שרון צוהר, שכבר זכה למעמד רב-מכר. מדובר בסיפור על מפקד יחידה שמקבל בעל כורחו חיילת ראשונה לקורס ההכשרה הקשה ביותר בצה"ל. היא, מצידה, נאבקת מול התנגדויות מצד המערכת, המשפחה והמפקד עצמו, כדי להוכיח את יכולותיה. אירוע בלתי צפוי מסבך את הדברים עוד יותר, ומעמיד את שניהם בפני אתגרים אישיים ומקצועיים כאחד.

חידוש בפלטפורמות הדיגיטליות

מה שמייחד את הפרויקט הוא הפורמט החדשני: פרקים קצרים שיועלו באופן בלעדי באפליקציה. זוהי התאמה מתבקשת להרגלי צפייה מודרניים, שבהם הקהל מחפש תוכן מהיר וממוקד. הפורמט הזה כבר כבש מדינות רבות בעולם, וכעת הוא מגיע לישראל דרך שותפות בין ענני (מבית פרמאונט) לקשת.

הסדרה מצטרפת לרשימה ארוכה של יצירות מצליחות של צוהר, כולל ספריה הקודמים כמו "אהבה בין הגלים" ו"חסר מנוחה", שכולם דורגו גבוה במצעדי המכירות.