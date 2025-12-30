בריאיון בפרמיירת "סיפור הפרברים", רביב כנר מדבר על תפקיד המשחק הראשון שלו, המעבר ממוזיקה לתיאטרון – וגם על הסיפור שמאחורי הקשר שנותק עם קרן פלס

בפרמיירה החגיגית של המחזמר "סיפור הפרברים" בתיאטרון בית ליסין פגשנו את רביב כנר, שנמצא בתקופה עמוסה ומשמעותית בקריירה. לצד צעד ראשון ומרכזי על בימת התיאטרון בתפקיד טוני האיקוני, כנר מדבר בריאיון פתוח על החיבור לדמות, על המעבר מעולם המוזיקה למשחק – וגם מתייחס למה שקורה עכשיו בינו לבין קרן פלס.

הראיון של רביב כנר לסרוגים

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הראיון של רביב עם סרוגים.

בפרמיירה החגיגית של המחזמר סיפור הפרברים בתיאטרון בית ליסין, פגשנו את רביב כנר – זמר מצליח שעושה צעד משמעותי גם כשחקן, בתפקיד טוני האיקוני. בריאיון כן ופתוח הוא מדבר על הדמות, על החוויה הראשונה בתפקיד משחק מרכזי, וגם נוגע, בזהירות, בסערות שמחוץ לבמה.

"טוני הוא דמות שמאמינה באהבה"

כנר מתאר את טוני כדמות תמימה ורגישה: צעיר שהיה בעבר ראש כנופיה, נכלא, וניסה לפתוח דף חדש בחייו בעבודה במכולת של דוק – דמות אבהית עבורו. "העבר רודף אותו", הוא אומר, "ומנסים למשוך אותו חזרה לקרבות, לחבורה, לאלימות. לפעמים הוא מצליח לברוח מזה, לפעמים פחות".

זהו תפקיד המשחק הראשון שלו בהיקף כזה – ואתגר לא קטן. "הקאסט פה מטורף" הוא מדגיש. "בלי התמיכה שלהם זה פשוט לא היה קורה. הם הכניסו אותי לתוך העולם הזה, וזה עשה את כל ההבדל".

פשלות כחלק מההצגה

כשנשאל על רגע מצחיק, כנר צוחק ומודה שדווקא הפשלות הן אלו שבולטות: "יש לנו 'דם' על הבמה – שקית כזאת. היא התפוצצה לי מוקדם מדי והייתי צריך לרוץ להביא חדשה. לא יודע אם זה מצחיק, אבל ככה זה בתיאטרון".

מוזיקה, משחק ומה שביניהם

כנר, שמאחוריו להיטים כמו "רסיסים", מספר שגם במוזיקה הוא לא עוצר: שיר חדש בשם "סטרפלס" יצא לאחרונה, ועוסק באהבה גדולה שנגמרה. כששואלים אותו לאן הוא מתחבר יותר, שירה או משחק, התשובה מפתיעה בפשטותה: "חיבור לאנשים. זה הצד הכי חזק שלי, לפני הפרסום וגם עכשיו". ובעתיד? "בטוח שנראה עוד תפקידי משחק. זו רק ההתחלה"

על הנתק מקרן פלס

ברקע הראיון עומד גם הסיפור שזכה לאחרונה להד ציבורי – ניתוק הקשר המקצועי בין רביב כנר לבין קרן פלס, מנטורית מרכזית בתחילת דרכו. השניים, שנפגשו ב"הכוכב הבא לאירוויזיון" וחתומים יחד על תחילת הקריירה והלהיטים הגדולים של כנר, נפרדו מקצועית על רקע מחלוקת שנוצרה לאחר הופעה בה עלה כנר לבמה לצד השר איתמר בן גביר – מהלך שפלס לא אהבה והביעה כלפיו ביקורת פומבית. מאז, כך לפי דבריו של כנר, הקשר נותק והתקשורת ביניהם דעכה לאורך תקופה ארוכה.

בריאיון שנערך בפרמיירה, כנר התייחס לסיפור: לדבריו, לאחר תקופה ארוכה של נתק וניסיונות מצידו ליצור קשר – השניים שבו לתקשורת. "שלחתי לה עוד הודעה, והיא ענתה לי", סיפר, והוסיף כי הם אף קבעו להיפגש בקרוב, ככל הנראה כבר בשבוע הבא. כנר הדגיש כי מבחינתו אין רצון לעימות או להאשמות: "לא כל מה שרואים בחוץ זה מה שקורה באמת", אמר, והבהיר שהוא מעדיף להשאיר את הסיפור בגבולות של שיח, כבוד והתקדמות הלאה.

מה הלאה?

בימים אלה כנר ממשיך לשלב בין מוזיקה למשחק, עם תפקיד בימתי מרכזי ראשון ויצירה חדשה במקביל. לצד העשייה המקצועית, הוא בוחר להתייחס גם לסיפורים שמלווים אותו מחוץ לבמה – ולהמשיך קדימה, בשקט ובקצב שלו. על העתיד הוא מסכם בפשטות: "בטוח שנראה עוד תפקידי משחק. זו רק ההתחלה".