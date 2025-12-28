הגרלת שמינית גמר גביע המדינה התקיימה , במוקד קיבלנו דרבי תל אביבי. מה קיבלו בית"ר ירושלים ומכבי חיפה?

הגרלת שמינית גמר גביע המדינה התקיימה היום (ראשון), במוקד קיבלנו דרבי תל אביבי. עוד שלושה משחקים יהיו על טהרת ליגת העל. המשחקים התקיימו ב13-15/01.

העולות לשמינית הגמר הן: בית"ר ירושלים, הפועל ב"ש, מכבי ת"א, מכבי חיפה, הפועל ת"א, הפועל פ"ת, מכבי נתניה, קריית שמונה, בני ריינה והפועל ירושלים (ליגת העל), מכבי יפו, בני יהודה, הפועל רעננה, מ.ס. כפר קאסם, הפועל כפ"ס, מכבי הרצליה (לאומית).

ההגרלה המלאה של שמינית גמר הגביע:

הפועל רעננה – מכבי חיפה

מכבי נתניה – מכבי יפו

הפועל תל אביב – מכבי תל אביב

הפועל באר שבע – הפועל ירושלים

עירוני ק"ש – בית"ר ירושלים

מ.ס כפר קאסם – הפועל כפר סבא

הפועל פתח תקווה – בני ריינה

אמש נסגרו משחקי סיבוב ח עם משחקי הגדולות. מכבי חיפה הביסה 1:8 את מכבי אחי נצרת מליגה א. מכבי תל אביב התפוצצה עם 0:5 על הפועל חיפה. בית"ר ירושלים ניצחה 1:2 את עירוני טבריה והפועל באר שבע הזיעה מול מ.כ שדרות מליגה ב.