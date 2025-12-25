סקר חדשות 12 שפורסם מראה כי בנט צמוד לנתניהו | התפלגות משמעותית בין מצביעי האופוזיציה, לגבי ממשלה שתישען על המפלגות הערביות

הפלונטר הפוליטי הישראלי לא הולך לשום מקום. סקר חדשות 12 שפורסם הערב (חמישי) מראה כי לו הבחירות היו נערכות היום, הליכוד הייתה יורדת ל-25 מנדטים, בעוד נפתלי בנט ממשיך במומנטום שלו ומתייצב ככוח המרכזי השני עם 22 מנדטים.

הקואליציה מקבלת 52 מנדטים מול 58 לאופוזיציה בלי המפלגות הערביות.– "הציונות הדתית" חוזרת אל מעבר לאחוז החסימה עם 4 מנדטים, בעוד שבני גנץ ו"כחול לבן" נותרים, מתחת לאחוז החסימה. שאלת נוספת שנשאלה מעמיק את הפלונטר הפוליטי. מצביעי האופוזיציה נשאלו מה עושים כשאין 61 מנדטים בלי הערבים? התשובות חלוקות כמעט באופן שוויוני.

עוד באותו נושא אנגלמן ונתניהו נפגשו; עסקו ב"נושאי הליבה של ביקורות המלחמה" 20:17 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

למעלה ממחצית ממצביעי האופוזיציה (51%) הודו כי במידה ולא תושג הכרעה, הם יעדיפו להקים ממשלה שתישען על הימנעות של אחת המפלגות הערביות. כמעט חצי מתנגדים לממשלה כזאת. 25% היו מעדיפים לראות ממשלה של האופוזיציה יחד עם הליכוד, ו-14% מוכנים למערכת בחירות נוספת.

בשאלה של התאמה לראשות הממשלה: נתניהו ובנט נמצאים ב"פוטו-פיניש" צמוד מאי פעם: 38% לנתניהו מול 37% לבנט. כשהשמות האחרים עולים על הפרק, נתניהו פותח פער נוח יותר: 43% מול 22% של לפיד, ו-40% מול 28% של גדי איזנקוט (שרושם מגמת עלייה קלה).

לגבי החשיפות על לשכת נתניהו. רוב הציבור (52%) סבור כי על נתניהו לפטר לאלתר את יועצו יונתן אוריך בעקבות פרשת "קטארגייט" (הדלפת המסמכים). באשר לוועדת החקירה לאירועי ה-7 באוקטובר, הציבור הישראלי מפגין חוסר אמון חריף: 55% מהמשיבים משוכנעים שוועדה שתמונה על ידי פוליטיקאים פשוט לא תצליח להגיע לחקר האמת.

מספרי המנדטים המלאים בסקר (120 מושבים):

• הליכוד: 25 מנדטים.

• מפלגת בנט (שם לא צוין): 22 מנדטים.

• הדמוקרטים (יאיר גולן): 11 מנדטים.

• יש עתיד (יאיר לפיד): 9 מנדטים.

• ישראל ביתנו (אביגדור ליברמן): 9 מנדטים.

• ש"ס (אריה דרעי): 8 מנדטים.

• עוצמה יהודית (איתמר בן גביר): 8 מנדטים.

• יהדות התורה: 7 מנדטים.

• ישר! (גדי איזנקוט): 7 מנדטים.

• חד"ש-תע"ל: 5 מנדטים.

• רע"ם (מנסור עבאס): 5 מנדטים.

• הציונות הדתית (בצלאל סמוטריץ'): 4 מנדטים.

מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה (3.25%): כחול לבן בראשות בני גנץ (1.9%), המילואימניקים בראשות יועז הנדל (1.7%) ובל"ד בראשות סמי אבו-שחאדה (1.3%).