הפלונטר הפוליטי הישראלי לא הולך לשום מקום. סקר חדשות 12 שפורסם הערב (חמישי) מראה כי לו הבחירות היו נערכות היום, הליכוד הייתה יורדת ל-25 מנדטים, בעוד נפתלי בנט ממשיך במומנטום שלו ומתייצב ככוח המרכזי השני עם 22 מנדטים.
הקואליציה מקבלת 52 מנדטים מול 58 לאופוזיציה בלי המפלגות הערביות.– "הציונות הדתית" חוזרת אל מעבר לאחוז החסימה עם 4 מנדטים, בעוד שבני גנץ ו"כחול לבן" נותרים, מתחת לאחוז החסימה. שאלת נוספת שנשאלה מעמיק את הפלונטר הפוליטי. מצביעי האופוזיציה נשאלו מה עושים כשאין 61 מנדטים בלי הערבים? התשובות חלוקות כמעט באופן שוויוני.
למעלה ממחצית ממצביעי האופוזיציה (51%) הודו כי במידה ולא תושג הכרעה, הם יעדיפו להקים ממשלה שתישען על הימנעות של אחת המפלגות הערביות. כמעט חצי מתנגדים לממשלה כזאת. 25% היו מעדיפים לראות ממשלה של האופוזיציה יחד עם הליכוד, ו-14% מוכנים למערכת בחירות נוספת.
בשאלה של התאמה לראשות הממשלה: נתניהו ובנט נמצאים ב"פוטו-פיניש" צמוד מאי פעם: 38% לנתניהו מול 37% לבנט. כשהשמות האחרים עולים על הפרק, נתניהו פותח פער נוח יותר: 43% מול 22% של לפיד, ו-40% מול 28% של גדי איזנקוט (שרושם מגמת עלייה קלה).
לגבי החשיפות על לשכת נתניהו. רוב הציבור (52%) סבור כי על נתניהו לפטר לאלתר את יועצו יונתן אוריך בעקבות פרשת "קטארגייט" (הדלפת המסמכים). באשר לוועדת החקירה לאירועי ה-7 באוקטובר, הציבור הישראלי מפגין חוסר אמון חריף: 55% מהמשיבים משוכנעים שוועדה שתמונה על ידי פוליטיקאים פשוט לא תצליח להגיע לחקר האמת.
מספרי המנדטים המלאים בסקר (120 מושבים):
• הליכוד: 25 מנדטים.
• מפלגת בנט (שם לא צוין): 22 מנדטים.
• הדמוקרטים (יאיר גולן): 11 מנדטים.
• יש עתיד (יאיר לפיד): 9 מנדטים.
• ישראל ביתנו (אביגדור ליברמן): 9 מנדטים.
• ש"ס (אריה דרעי): 8 מנדטים.
• עוצמה יהודית (איתמר בן גביר): 8 מנדטים.
• יהדות התורה: 7 מנדטים.
• ישר! (גדי איזנקוט): 7 מנדטים.
• חד"ש-תע"ל: 5 מנדטים.
• רע"ם (מנסור עבאס): 5 מנדטים.
• הציונות הדתית (בצלאל סמוטריץ'): 4 מנדטים.
מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה (3.25%): כחול לבן בראשות בני גנץ (1.9%), המילואימניקים בראשות יועז הנדל (1.7%) ובל"ד בראשות סמי אבו-שחאדה (1.3%).
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
0 דיונים
חיים
בנט, גדול הנוכלים הפוליטי, מאז בריאת העולם, בפועל, כוחו רב לו בסקרי ערוצי התבהלה, ביום הבחירות, יתפוצץ להם הכול בפנים, שהימין האמתי יזכה בניצחון מוחץ.22:05 25.12.2025
א.
הצחקתם אותי בנט יקבל מקסימום 10 מנדטים ואני מקווה שפחות22:10 25.12.2025
טל
חבל מאד. הנדל כנראה יפרוש. הוא היה יכול לבזבז קולות של ביביסטים כי אף ליברל לא יצביע לו.22:56 25.12.2025
מני
בערוץ 14 לבנט יש 12 ולליכוד מעל 30 למי להאמין ???????23:54 25.12.2025
דרור
לא מכיר אדם אחד שמצביע לבנט . מאיפה הסקר הזה ?00:20 26.12.2025
אור
ערוץ 12 מציג נתונים הזויים. שמתנפצים פעם אחר פעם בקלפי. חוץ מזה שיש לו עדיין קצת יותר רייטינג, למה להמשיך להתייחס אליו???04:24 26.12.2025
דימיטרי אוליאנובסקי
סקר מבויים ו------מזוייף ---------לא נעשה בכלל03:50 26.12.2025
