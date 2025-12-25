זה התחיל בפתק קטן בתוך "תיבת חלומות" בהופעה בסוף אוקטובר, והסתיים אמש ברגע מרגש במיוחד תחת החופה. הזמר האהוב הוכיח שוב למה הוא מחובר לקהל שלו בצורה יוצאת דופן

נדמה שחנן בן ארי כבר ראה ועשה הכל על הבמות הגדולות בישראל, אבל אמש (רביעי) הוא הצליח לרגש מדינה שלמה במחווה אישית קטנה-גדולה שהחלה בכלל לפני כחודשיים.

תיבת החלומות של חנן

במהלך הופעה שנערכה ב-30 באוקטובר באמפי קיסריה, הציב בן ארי בכניסה לאולם אטרקציה ייחודית: "תיבת חלומות". הקונספט פשוט אך מסקרן – כל אחד מהקהל מוזמן להניח פתק עם משאלה או בקשה, ובמהלך ההופעה חנן שולף פתק אחד באקראי ומנסה להגשים את הכתוב בו.

באותו ערב, היד של חנן שלפה פתק של בחור מהקהל שהחליט לנסות את מזלו עם בקשה שאפתנית במיוחד: הוא ביקש מחנן להגיע ולשיר בחתונה שלו, שנקבעה לתאריך ה-24.12. חנן, בצעד ספונטני על הבמה, פתח יומן, בדק את הלו"ז, וברגע שראה שהתאריך פנוי – הוא הבטיח מול אלפי הצופים: "אני מגיע".

"זוכרים את הבחור ההוא?".

חודשיים עברו, והתאריך המיועד הגיע. אמש (24.12), העלה חנן סטורי לחשבון האינסטגרם שלו מתוך הרכב, כשהוא בדרכו לאירוע המדובר "זוכרים את הבחור ההוא? 24.12…", אמר חנן לעוקבים בחיוך, "הבטחות צריך לקיים".

זמן קצר לאחר מכן, ההבטחה הפכה למציאות. ברגע השיא של הערב, כשהחתן אדם והכלה ירין צעדו אל עבר החופה, עמד שם חנן בן ארי וביצע בלייב את להיטו המרגש "שמש", כשהוא מלווה אותם ברגע האינטימי והמשמעותי ביותר בחייהם