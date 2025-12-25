ראש הממשלה נתניהו השתתף היום במעמד חתימת הארכת הקו האדום של הרכבת הקלה, נתניהו נשא דברים בטקס שהתקיים במקום והתגאה בפרויקטים התשתיתיים שהוקמו ונמצאים בבנייה בשנים האחרונות. ראש הממשלה התגאה על "חיבור הפריפריה למרכז, והמרכז למרכז".
הטקס נערך בהשתתפות בנימין נתניהו, שרת התחבורה מירי רגב, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, מנכ״ל משרד התחבורה משה בן זקן, ראש עיריית ראשון לציון רז קינסטליך, ראשי רשויות ובכירים נוספים.
בדבריו אמר ראש הממשלה כי הארכת הקו האדום היא חלק ממהלך רחב בהרבה:
“זו מהפכה תחבורתית שהיא מהפכה חברתית. כל אחד יכול להגיע מכל מקום לכל מקום. אנחנו מחברים את הפריפריה למרכז, וגם את המרכז למרכז”.
נתניהו הדגיש כי לצד חיבור הפריפריה, קיים צורך לחזק גם את הקישוריות בתוך אזור המרכז עצמו. לדבריו, מדובר במאמץ רחב להקמת גוש מטרופוליני ענק, שבו יוכלו מיליוני אזרחים לנוע ללא פקקים וללא תקלות, תוך שיפור משמעותי של איכות החיים והנגישות למקומות עבודה.
ראש הממשלה ציין כי הפרויקט הוא השקעה רב־שנתית הדורשת שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, והודה לכל הגורמים המעורבים בקידום התוכנית. הוא הוסיף כי פיתוח מערך תחבורה מתקדם מבטל חסמים חברתיים וכלכליים, יוצר מוביליות ומאפשר פיזור אוכלוסייה ותעסוקה באופן שוויוני יותר.
בסיום דבריו קשר נתניהו בין פרויקטי התשתית לבין חוסנה של המדינה, ואמר כי ישראל הוכיחה בעבר את צדקת הדרך גם מול ביקורת והתנגדות: “אמרו שהקווים לא יקומו – והנה הם קמים. כך גם בכל תחום: חיזוק ישראל והבטחת עתידה”.
שירי מנתניה
בינתיים חיבר את קטאר ללשכתו.16:13 25.12.2025
יש משהו במדינה שלא מבין שהדג מסריח מהראש ? כל הלישכה הכי סודית במדינה שורצת סוכנים קטארים , שמהנדסים את תודעת הציבור כנגד מצרים ולמען קטאר ... מי שמימנה את חמאס , מי שמפיצה את הרעל כנגד ישראל בכל העולם באמצעות אל ג׳אזירה , מי שרואה באחים המוסלמים עם האידאולוגיה הרצחנית ביחס ליהודים , בשר מבשרה .... וזה הבוס האמיתי של עובדי לישכת נתניהו ? והוא במקום לפטר אותם , מגן עליהם ? למה ? כמה רכוש יש למשפחת נתניהו בארה"ב? כמה ביטקוין הם מחזיקים בחשבונות באלסאלוודור ? או פנמה ? מאיפה צמחו כל השמועות האלה ומי חוקר אותן ?
רציתם "מלך" ... קבלתם את מלאך המוות שבזמן שהוא שולח את בניכם למות בעזה , למען מטרה בלתי אפשרית ... קונה לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב ... ודרך אגב מה קרה לציר פלדלפי ? מורג ? נצרים ? שכונת השוטרים ? התישבות בעזה ? טיילת טראמפ ? ... טפשים , תתעוררו ...17:08 25.12.2025
תום
שרת התחבורה מירי רגב - מה עם הרכבת לאילת שדיברת עליה כבר פעמים רבות ועדיין - יוק16:11 25.12.2025
