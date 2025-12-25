ראש הממשלה נתניהו השתתף בטקס חתימת הסכם להארכת הקו האדום לראשון לציון, והדגיש כי מדובר במהפכה תחבורתית וחברתית

ראש הממשלה נתניהו השתתף היום במעמד חתימת הארכת הקו האדום של הרכבת הקלה, נתניהו נשא דברים בטקס שהתקיים במקום והתגאה בפרויקטים התשתיתיים שהוקמו ונמצאים בבנייה בשנים האחרונות. ראש הממשלה התגאה על "חיבור הפריפריה למרכז, והמרכז למרכז".

הטקס נערך בהשתתפות בנימין נתניהו, שרת התחבורה מירי רגב, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, מנכ״ל משרד התחבורה משה בן זקן, ראש עיריית ראשון לציון רז קינסטליך, ראשי רשויות ובכירים נוספים.

בדבריו אמר ראש הממשלה כי הארכת הקו האדום היא חלק ממהלך רחב בהרבה:

“זו מהפכה תחבורתית שהיא מהפכה חברתית. כל אחד יכול להגיע מכל מקום לכל מקום. אנחנו מחברים את הפריפריה למרכז, וגם את המרכז למרכז”.

נתניהו הדגיש כי לצד חיבור הפריפריה, קיים צורך לחזק גם את הקישוריות בתוך אזור המרכז עצמו. לדבריו, מדובר במאמץ רחב להקמת גוש מטרופוליני ענק, שבו יוכלו מיליוני אזרחים לנוע ללא פקקים וללא תקלות, תוך שיפור משמעותי של איכות החיים והנגישות למקומות עבודה.

ראש הממשלה ציין כי הפרויקט הוא השקעה רב־שנתית הדורשת שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, והודה לכל הגורמים המעורבים בקידום התוכנית. הוא הוסיף כי פיתוח מערך תחבורה מתקדם מבטל חסמים חברתיים וכלכליים, יוצר מוביליות ומאפשר פיזור אוכלוסייה ותעסוקה באופן שוויוני יותר.

בסיום דבריו קשר נתניהו בין פרויקטי התשתית לבין חוסנה של המדינה, ואמר כי ישראל הוכיחה בעבר את צדקת הדרך גם מול ביקורת והתנגדות: “אמרו שהקווים לא יקומו – והנה הם קמים. כך גם בכל תחום: חיזוק ישראל והבטחת עתידה”.