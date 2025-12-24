כוכבת הרשת שירז בן ארי משתפת במקרה מדאיג במיוחד שקרה לה במהלך חופשה בחו"ל, בה עובד התעקש להגיש לה מנה לא כשרה, רק כי ידע שהיא מישראל, לדבריה

משתתפת "האח הגדול" לשעבר, שירז בן ארי נמצאת בימים אלו בחופשה בחו"ל יחד עם בן זוגה חן קראוניק. השניים הכירו במהלך העונה האחרונה של תוכנית הריאליטי, והפכו לזוג אחרי שיצאו מבית האח. במהלך החופשה, מספרת שירז לעוקביה בסטורי באינסטגרם על חוויה קשה שעברה במסעדה, בה חוותה אנטישמיות לדבריה.

המקרה הקשה: "נמאס לי מכל האנטישמיים האלה"

שירז בן ארי העלתה סטורי מהחופשה שלה, וסיפרה על ויכוח מדאיג במיוחד שהתרחש כשניסתה להזמין פסטה כשרה. "תקשיבו אני במסעדת פסטה. אמרתי לו (לעובד במקום) 'על מה אתה יכול להמליץ לי?', עכשיו, הוא ראה שאנחנו מישראל, אז הוא המליץ לי רק על בשר וחלב ביחד".

בן ארי כמובן לא הסכימה לכך. "אמרתי לו: 'תקשיב, אני לא אוכלת בשר וחלב ביחד, אני שומרת כשרות.' הוא אומר לי: 'לא, אני לא מפריד את הבשר, אני מכין רק בשר וחלב ביחד.' הלכתי למנהלת, אמרתי לה: 'תקשיבי, איך זה הגיוני שאני לא יכולה להוציא את הבשר מהפסטה?' היא אומרת: 'מה, בטח שאפשר, מה זאת אומרת?'"

המנהלת של המסעדה התערבה, וניגשה לעובד שסירב להכין לשירז פסטה כשרה. "היא באה אליו, התחילה לצעוק עליו למה הוא לא עושה לי פסטה בלי הבשר. הוא התחיל לצעוק עליה, הוא אומר לה: 'לה אני לא מכין, אני רוצה להכין לה בשר עם חלב', כאילו בכוונה, כזה מגעילים".

לאחר מכן צילמה את העובד שאיתו היה הוויכוח ואמרה: "הנה הוא אמר לי שהוא לא מכין לי כמהין בלי בשר".

היא הוסיפה וכתבה: "פשוט גועל נפש של התנהגות. נמאס לי מכל האנטישמיים האלה. בסך הכל רציתי פסטה בלי בשר".