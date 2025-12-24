גילי שם טוב הודיעה כעת על פרישה מהתאגיד ומסרה: "השידור הציבורי נמצא תחת מתקפה בלתי פוסקת ואיומי סגירה מיום הקמתו ועד היום"

גילי שם טוב הודיעה היום (רביעי) על כך שהיא פורשת מהתאגיד. בדבריה כתבה: "אחרי עשור בתאגיד השידור הישראלי ויותר משני עשורים בשידור הציבורי אסיים בסוף החודש את תפקידי כמנהלת מערך הדוברות, היח"צ וההסברה של "כאן"".

"השידור הציבורי נמצא תחת מתקפה בלתי פוסקת ואיומי סגירה מיום הקמתו ועד היום. כשהצטרפתי לצוות ההקמה של התאגיד לפני כ-10 שנים, לצד ההתרגשות הגדולה וחדוות היצירה מההקמה, נדרשתי מייד למאבקי קיום, ספירת ראשים, תיוג עיתונאים, ודה לגיטימציה של עובדים ושל התוכן – כל זאת עוד לפני שעלינו לאוויר. האיומים הלכו וגברו והם נמשכים עד לימים אלה ממש.

למרות הכול קם התאגיד, ועם הקמתו עברתי מסע מופלא ומאתגר של בנייה ועשייה ציבורית משמעותית עד להפיכתו לגוף התוכן הגדול בישראל ואחד המשפיעים כאן – ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, בעברית ובערבית. הייתי שותפה מלאה בבחירת השם כאן ומיתוג התאגיד, הקמתי את מחלקת הדוברות והיח"צ מהיסוד,

ועם הצוות שלי יחד, התמודדתי עם אתגרים בלתי פוסקים, משברים, אין-ספור שרי תקשורת (רובם לעומתיים), שידורי מלחמה, סוגיות אתיות, התפתחויות דיגיטליות, הפקת האירוויזיון בישראל, שידורי מונדיאל, ומאות הישגים והצלחות לאורך השנים".

עוד היא כתבה: "אני מסיימת את תפקידי בתחושת סיפוק וגאווה, ובידיעה שהתכנים של התאגיד פוגשים כל ישראלי כמעט כל יום ועם חשיפה של מאות מיליונים בפלטפורמות השונות. אני רוצה להודות למנהליי בעבר ובהווה – מייסד התאגיד והמנכ"ל לשעבר, אלדד קובלנץ, שבחר בי לתפקיד, המנכ"ל הנוכחי, גולן יוכפז, שנתן בי אמון מלא לאורך כל הדרך ויו"ר מועצת התאגיד לשעבר, גיל עומר, שהתווה מדיניות אל מול כל האתגרים באופן הכי מכובד והגון.

מכולם למדתי המון, כל אחד בסגננו הניהולי השונה והייחודי לו. תודה גם לטל פרייפלד, סמנכ"לית כאן 11, מ"מ מקום מנכ"ל בעבר, שהתמודדה על תפקיד המנכ"ל, בתקווה וציפייה למינוי נשי בכיר בתאגיד – בעתיד.

תודה לכל אנשי מערך הדוברות והיח"צ שעבדו איתי ונתנו לי תחושת ביטחון שהכול בשליטה ובידיים טובות.

תודה אחרונה למאות חברותיי וחברי עובדי התאגיד, רבים מרשות השידור לשעבר, שעושים עבודה ציבורית מתוך תחושת שליחות ונאבקים יום-יום על יצירה ישראלית מקומית, חדשות מאוזנות ושידור ציבורי עצמאי ועושים זאת בנחישות ובהצלחה".

נזכיר כי שם טוב החלה את דרכה המקצועית בשנת 1998 כשדרנית בערוץ הספורט. ב-2003 עברה לערוץ הראשון, שם שימשה ככתבת לענייני משפט, ומגישת ספורט וחדשות. במסגרת זו הגישה משדרי ספורט מרכזיים בהם המשחקים האולימפיים ב-2004 וב-2008. שם טוב גם שידרה את משחקי נבחרת ישראל בכדורסל באליפות אירופה 2007 ועבדה ככתבת ומגישת חדשות.

ב-2010 השתתפה שם טוב בעונה השישית של תוכנית המציאות "רוקדים עם כוכבים", בה רקדה עם הרקדנית דורית מילמן. זו הייתה הפעם הראשונה בתולדות התוכנית שבה רקדו זוגות חד-מיניים. בשנת 2011 כיכבה, לצד סיגל שחמון, גאיה טראוב, אמירה בוזגלו, מיכל שפירא וגלית לוי, בדוקו-ריאליטי של "קשת" "בקרוב אהבה".

ביולי 2012 עזבה את רשות השידור ומונתה לתפקיד מנכ"לית מינהלת ליגת העל בכדורסל נשים ואחר כך ליועצת התקשורת לשר להגנת הסביבה עמיר פרץ. בתאגיד השידור הקימה את מערך הדוברות והיח"צ, הובילה את ההסברה במסגרת מאבקי ההקמה ונגד סגירת התאגיד ואת מערך היחצ למשדרי האירוויזיון והמונדיאל.

גולן יוכפז מסר: "גילי היא בראש ובראשונה – לוחמת של ממש עבור השידור הציבורי בישראל. תרומתה להקמת כאן, ואחר כך לביסוסו ולבניית תדמיתו הציבורית – בלתי ניתנת לערעור. אני מודה לגילי על שנים של עבודה משותפת ועל שיתוף פעולה שהביאו לחיזוק התאגיד. תודה רבה גילי, מכולנו".