עימות חריג וטעון התפתח הבוקר (רביעי) בבית המשפט במשפט נתניהו, כאשר עו״ד עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה, תקף בחריפות את נציגת הפרקליטות יהודית תירוש, בטענה שניסתה להגיש ראיות הזמה ללא קבלת רשות מבית המשפט.

חדד הטיח בתירוש כי היא פועלת בניגוד לחוק ולנהלים, ואמר: "אם רוצים להגיש ראיות הזמה – צריך לבקש רשות מבית המשפט. אי אפשר לעשות זאת על הדרך. זה לא חומר חדש, זה חומר מתוך התיק. אין כאן שום הזמה – זה זיהום של ההליך".

עוד אמר חדד כי ציפה שבית המשפט יעיר לתביעה, והוסיף: “נימוסים והליכות לא אקח ממך. את מטיפה לכבוד המקצוע – אז כבדי את התפקיד שלך ותיצמדי לאמת”. העימות החריף גלש לוויכוח ישיר בין חדד לבין השופטת רבקה פרידמן-פלדמן.
המתח גבר כאשר חדד לשופטת: "מבחינתי – היום פה נגמר". בעקבות הדברים הורתה השופטת על יציאה להפסקה והדיון נקטע באמצע.

לאחר חצי שעה של הפסקה, חודש הדיון בבית המשפט. עו"ד חדד התנצל, השופטת הבהירה את עמדתה והזהירה את עו"ד חדד כי אם יפריע פעם נוספת, יוטלו עליו הוצאות אישיות.