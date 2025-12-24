עימות חריג וטעון התפתח הבוקר (רביעי) בבית המשפט במשפט נתניהו, כאשר עו״ד עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה, תקף בחריפות את נציגת הפרקליטות יהודית תירוש, בטענה שניסתה להגיש ראיות הזמה ללא קבלת רשות מבית המשפט.
חדד הטיח בתירוש כי היא פועלת בניגוד לחוק ולנהלים, ואמר: "אם רוצים להגיש ראיות הזמה – צריך לבקש רשות מבית המשפט. אי אפשר לעשות זאת על הדרך. זה לא חומר חדש, זה חומר מתוך התיק. אין כאן שום הזמה – זה זיהום של ההליך".
לאחר חצי שעה של הפסקה, חודש הדיון בבית המשפט. עו"ד חדד התנצל, השופטת הבהירה את עמדתה והזהירה את עו"ד חדד כי אם יפריע פעם נוספת, יוטלו עליו הוצאות אישיות.
הירש
במלחמה כמו במלחמה, פלדמן והתביעה הם האויב.10:24 24.12.2025
רציתם "מלך" ... קבלתם את מלאך המוות שבזמן שהוא שולח את בניכם למות בעזה , למען מטרה בלתי אפשרית ... קונה לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב ... ודרך אגב מה קרה לציר פלדלפי ? מורג ? נצרים ? שכונת השוטרים ? התישבות בעזה ? טיילת טראמפ ? ... טפשים , תתעוררו ...
בתגובה ל: הירש
האיש הרעיל , המושחת , הרקוב מבחוץ ומבפנים שהביא עלינו אלפי חללים , קטועי גפיים , ופצועים צריך ללכת ולפנות את מקומו .... בגיהנום כבר שומרים לו שמן רותח ...10:35 24.12.2025
א
השופטת התעלמה מכך שתירוש פ ע ל ה ב נ י ג ו ד לחוק ולנהלים והציגה חומר ישן בטענה ש ק ר י ת שהוא חדש ושהוא הזמה!חדד אמר שזה זיהום החקירה!המשך 10:43 24.12.2025
א
השופטת הרקובה היא זאת שדוחפת לכך שנתניהו יעיד 3 פעמים בשבוע, בניגוד לכל אזרח במדינה, במשפט התפור שבו ה"שוחד" בוטל ע"י השופטים עצמם, ונתניהו מנהל מלחמה קיומית עם אתגרים...
השופטת הרקובה היא זאת שדוחפת לכך שנתניהו יעיד 3 פעמים בשבוע, בניגוד לכל אזרח במדינה, במשפט התפור שבו ה"שוחד" בוטל ע"י השופטים עצמם, ונתניהו מנהל מלחמה קיומית עם אתגרים צבאיים ומדיניים!המשך 10:44 24.12.2025
א
השופטת התעלמה מכך שתירוש פ ע ל ה ב נ י ג ו ד לחוק ולנהלים והציגה חומר ישן בטענה ש ק ר י ת שהוא חדש ושהוא הזמה!!ועל כך חדד אמר שזה זיהום החקירה!המשך 10:46 24.12.2025
משה שיאון
בתגובה ל: א
וחדד הבין שדבריו היו לא בסדר ולכן התנצל.13:51 24.12.2025
שמעון
השופטים מרגישים מעל החוק זו הבעיה שלנו עם בתי המשפט שלהם16:29 24.12.2025
רחל
מערכת משפט ופחליטות רקובה כנופיית שלטון החוק העברינית .15:30 24.12.2025
א
