עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הופסקה היום כאשר עו״ד עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה, התפוצץ על השופטת: "מבחינתי – היום פה נגמר"

עימות חריג וטעון התפתח הבוקר (רביעי) בבית המשפט במשפט נתניהו, כאשר עו״ד עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה, תקף בחריפות את נציגת הפרקליטות יהודית תירוש, בטענה שניסתה להגיש ראיות הזמה ללא קבלת רשות מבית המשפט.

חדד הטיח בתירוש כי היא פועלת בניגוד לחוק ולנהלים, ואמר: "אם רוצים להגיש ראיות הזמה – צריך לבקש רשות מבית המשפט. אי אפשר לעשות זאת על הדרך. זה לא חומר חדש, זה חומר מתוך התיק. אין כאן שום הזמה – זה זיהום של ההליך".

לאחר חצי שעה של הפסקה, חודש הדיון בבית המשפט. עו"ד חדד התנצל, השופטת הבהירה את עמדתה והזהירה את עו"ד חדד כי אם יפריע פעם נוספת, יוטלו עליו הוצאות אישיות.