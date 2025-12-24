חדשות סרוגים

הבצורת בצפון: באמצע החורף מפלס הכנרת ממשיך לרדת

הבצורת בצפון: באמצע החורף מפלס הכנרת ממשיך לרדת
(צילום: דודי כהן/פלאש90)
עודכן לאחרונה 24.12.2025 / 07:31

אמצע החורף ומפלס הכנרת ממשיך לרדת. למרות הגשמים, השבוע ירד המפלס בשלושה סנטימטרים ומתחילת החורף במקום עלייה הוא בירידה של כ-30 סנטימטרים

חורף עגום מאוד בצפון הופך לדאגה של ממש לעתיד הכנרת. למרות הסופות, הגשמים והמערכות החורפיות מפלס הכנרת ממשיך לרדת.

אתמול ירד מפלס הכנרת בעוד סנטימטר והגיע לגובה של מינוס 213.435 מתחת לפני הים, או 4.625 מטרים מתחת לסף של כנרת מלאה. המפלס הזה נמוך ב-42.5 סנטימטרים מהקו האדום התחתון.

נזכיר כי אנחנו מערכת הסערה החורפית ביירון שהיכתה בעיקר בדרום ובשרון, וכעת במערכת חורפית שהצפינה, אבל כמויות הגשם המועטות, בנוסף לחורף השחון הקודם בתוספת היובש בנחלים, לא מביאים את הזרימות למימי הכנרת.

בשבוע האחרון ירד מפלס הכנרת בשלושה סנטימטרים, מתחילת החורף ירד מפלס הכנרת בכ-30 סנטימטרים.

בשירות המטאורולוגי מעדכנים כי היום צפויה הפוגה גם בסופה שפקדה את השרון והגשמים ייפסקו ויחזרו רק לקראת סוף השבוע או תחילת השבוע הבא.

גשם
הכנרת
חורף
מפלס הכנרת

אבי

בתקופה הקרובה זה אמור להשתפר

09:26 24.12.2025
0 1
דווח על תוכן פוגעני
2
