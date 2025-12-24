הבצורת בצפון: באמצע החורף מפלס הכנרת ממשיך לרדת

חורף עגום מאוד בצפון הופך לדאגה של ממש לעתיד הכנרת. למרות הסופות, הגשמים והמערכות החורפיות מפלס הכנרת ממשיך לרדת.
אתמול ירד מפלס הכנרת בעוד סנטימטר והגיע לגובה של מינוס 213.435 מתחת לפני הים, או 4.625 מטרים מתחת לסף של כנרת מלאה. המפלס הזה נמוך ב-42.5 סנטימטרים מהקו האדום התחתון.
נזכיר כי אנחנו מערכת הסערה החורפית ביירון שהיכתה בעיקר בדרום ובשרון, וכעת במערכת חורפית שהצפינה, אבל כמויות הגשם המועטות, בנוסף לחורף השחון הקודם בתוספת היובש בנחלים, לא מביאים את הזרימות למימי הכנרת.
בשבוע האחרון ירד מפלס הכנרת בשלושה סנטימטרים, מתחילת החורף ירד מפלס הכנרת בכ-30 סנטימטרים.
בשירות המטאורולוגי מעדכנים כי היום צפויה הפוגה גם בסופה שפקדה את השרון והגשמים ייפסקו ויחזרו רק לקראת סוף השבוע או תחילת השבוע הבא.
1 תגובות
0 דיונים
אבי
בתקופה הקרובה זה אמור להשתפר09:26 24.12.2025
