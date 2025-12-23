כוחות המשטר הסורי מתכוננים ללחימה נגד הכורדים בסוריה, טנקים נפרשים צפונה והסורים מכינים מארבים לכוחות המשטר

מזרח סוריה מדרדרת חזרה לכאוס ולחימה, לאורך הימים האחרונים דווח על שורה של התנגשויות בין כוחות המשטר בסוריה לבין הכורדים בצפון מזרח המדינה. כעת בסוריה מדווחים על הכנות במשטר למתקפה כוללת.

לאחר מספר מקרים של ירי בין כוחות המשטר לכורדים, ולחץ צבאי ואזרחי גובר של המשטר על המרחבים האזרחיים בצפון סוריה, בהם שלטו עד כה הכורדים. נראה כי סוריה צפויה להידרדר תוך זמן קצר למצב של לחימה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . כוחות המשטר מזרימים טנקים צפונה. ללא קרדיט.

תיעודים מהשעות האחרונות חושפים כי כוחות המשטר החלו בהזרמת ציוד ואמצעי לחימה אל אזור דיר א-זור. ביניהם מספר רב של נגמ"שים וטנקים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הכורדים מאיימים על כוחות המשטר, ללא קרדיט.

בתגובה לתיעודים אלה, מפקדים בSDF, ארגון הכוחות הדמוקרטיים של סוריה שמכנס את כלל הפלגים הכורדים, הודיע כי הוא מוכן ללחימה "בכל מקום ובכל עת" אם כוחות המשטר יתקפו אותם.

עוד באותו נושא דיווח: ישראל העבירה 500 רובים ושלל מחמאס – לדרוזים 15:24 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

כעת בסוריה עוצרים את הנשימה, לקראת מה שיכול להיות אירוע הלחימה הגדול במדינה מאז סיום מלחמת האזרחים והשתלטות א-שרעא על המדינה.