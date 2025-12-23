תשעה בני אדם נפצעו בשתי תאונות דרכים שהתרחשו הערב (שלישי) ביהודה ושומרון. שישה אנשים נפגעו בתאונה בכביש עוקף חווארה, ושלושה נוספים נפצעו בתאונה נוספת בכביש 60 סמוך לצומת תפוח.
בכביש עוקף חווארה דווח על תאונה בין שני כלי רכב, כש-4 מהם נפצעו באורח בינוני והשניים הנותרים במצב קל. מרדכי בר-און ויעקב גואלמן חובשי איחוד הצלה מסרו כי "מדובר בתאונה עם מעורבות שני כלי רכב. הענקנו בזירה סיוע רפואי לארבעה צעירים במצב בינוני ולשני נפגעים במצב קל. הששה פונו לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי".
כחצי שעה לאחר מכן דווח על תאונה נוספת בין שני כלי רכב בכביש 60 סמוך לצומת תפוח. שלושה בני אדם נפצעו באירוע, ביניהם: צעיר כבן 20 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ובבטן, צעיר בן 21 במצב בינוני עם חבלות בבטן ובאגן וגבר בן 26 במצב קל. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לפצועים טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פינו אותם לבית החולים בילינסון.
19:45 23.12.2025
