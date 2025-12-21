היסטוריה בהתיישבות: הכרזה והסדרה של 19 יישובים חדשים ביהודה ושומרון אושרה בקבינט, היישובים מתפרסים על פני חמש מועצות שונות | זו הרשימה

הקבינט אישר הבוקר (ראשון) הכרזה והסדרה של 19 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. האישור הוא בעקבות הצעה של שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ׳ ושר הביטחון ישראל כ"ץ. בין היישובים: גנים וכדים בצפון השומרון שפונו בהתנתקות.

ממגישי ההצעה נמסרי כי מדובר במקומות אסטרטגיים מאוד להתיישבות, כאשר גולת הכותרת היא הקמתם מחדש של גנים וכדים בצפון השומרון. מדובר בהשלמת תיקון העוול ההיסטורי של הגירוש מלפני 20 שנה, שכן חומש ושא-נור הוכרזו ע"י הקבינט בחודש מאי 2025.

רשימת היישובים החדשים:

מטה בנימין: 6 יישובים: קידה, אש קודש, גבעת הראל (פיצול מהיישוב גבעת הרואה), משעול, כוכב השחר צפון ונוף גלעד.

שומרון : 7 יישובים: גנים, כדים, שלם, הר בזק, ריחנית, ראש העין מזרח וטמון.

גוש עציון: 3 יישובים: פני קדם, יציב (שדמה) ויער אל קרן

בקעת הירדן: 2 יישובים: אלנבי וייט"ב מערב

הר חברון: יישוב אחד: נחל דורן

19 היישובים הללו מצטרפים ל- 50 יישובים חדשים שהוכרזו והוסדרו בהובלת השר סמוטריץ' – סה"כ 69 יישובים חדשים ביו"ש תוך שלוש שנים, מדובר בשיא כל הזמנים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳: "ממשיכים לעשות היסטוריה בהתיישבות ובמדינת ישראל. ב"ה אחרי עשרים שנה אנחנו מתקנים עוול כואב ומחזירים את גנים וכדים למפת ההתיישבות, לצד עוד יישובים חשובים בכל רחבי יהודה ושומרון. בתוך שלוש שנים הסדַרנו 69 יישובים חדשים – שיא שלא היה כמוהו. עם ישראל חוזר לארצו, בונה אותה ומחזק את אחיזתו בה. זו ציונות פשוטה, נכונה ומוסרית. אנחנו בולמים בשטח הקמת מדינת טרור פלסטינית. נמשיך לפתח, לבנות ולהתיישב בארץ נחלת אבותינו מתוך אמונה בצדקת הדרך".

שדמה בגוש עציון הוקם לפני כחודש. בתים ראשונים הונחו במקום בליווי ראש המועצה ירון רוזנטל. היישוב נמצא ליד לבית לחם בשדמה. מהמועצה נמסר כי מדובר בנקודה אסטרטגית חשובה שמחברת בין מזרח הגוש לבין ירושלים ויוצרת רצף יהודי בין יישובי הגוש שהולכים ומתפתחים. במקום היה בעבר בסיס צבאי שננטש לפני שנים רבות.