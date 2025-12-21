הקבינט אישר הבוקר (ראשון) הכרזה והסדרה של 19 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. האישור הוא בעקבות הצעה של שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ׳ ושר הביטחון ישראל כ"ץ. בין היישובים: גנים וכדים בצפון השומרון שפונו בהתנתקות.
ממגישי ההצעה נמסרי כי מדובר במקומות אסטרטגיים מאוד להתיישבות, כאשר גולת הכותרת היא הקמתם מחדש של גנים וכדים בצפון השומרון. מדובר בהשלמת תיקון העוול ההיסטורי של הגירוש מלפני 20 שנה, שכן חומש ושא-נור הוכרזו ע"י הקבינט בחודש מאי 2025.
רשימת היישובים החדשים:
מטה בנימין: 6 יישובים: קידה, אש קודש, גבעת הראל (פיצול מהיישוב גבעת הרואה), משעול, כוכב השחר צפון ונוף גלעד.
שומרון : 7 יישובים: גנים, כדים, שלם, הר בזק, ריחנית, ראש העין מזרח וטמון.
גוש עציון: 3 יישובים: פני קדם, יציב (שדמה) ויער אל קרן
בקעת הירדן: 2 יישובים: אלנבי וייט"ב מערב
הר חברון: יישוב אחד: נחל דורן
19 היישובים הללו מצטרפים ל- 50 יישובים חדשים שהוכרזו והוסדרו בהובלת השר סמוטריץ' – סה"כ 69 יישובים חדשים ביו"ש תוך שלוש שנים, מדובר בשיא כל הזמנים.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳: "ממשיכים לעשות היסטוריה בהתיישבות ובמדינת ישראל. ב"ה אחרי עשרים שנה אנחנו מתקנים עוול כואב ומחזירים את גנים וכדים למפת ההתיישבות, לצד עוד יישובים חשובים בכל רחבי יהודה ושומרון. בתוך שלוש שנים הסדַרנו 69 יישובים חדשים – שיא שלא היה כמוהו. עם ישראל חוזר לארצו, בונה אותה ומחזק את אחיזתו בה. זו ציונות פשוטה, נכונה ומוסרית. אנחנו בולמים בשטח הקמת מדינת טרור פלסטינית. נמשיך לפתח, לבנות ולהתיישב בארץ נחלת אבותינו מתוך אמונה בצדקת הדרך".
שדמה בגוש עציון הוקם לפני כחודש. בתים ראשונים הונחו במקום בליווי ראש המועצה ירון רוזנטל. היישוב נמצא ליד לבית לחם בשדמה. מהמועצה נמסר כי מדובר בנקודה אסטרטגית חשובה שמחברת בין מזרח הגוש לבין ירושלים ויוצרת רצף יהודי בין יישובי הגוש שהולכים ומתפתחים. במקום היה בעבר בסיס צבאי שננטש לפני שנים רבות.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
לוחם
כל הכבוד לליכוד ולראש הממשלה שמאשרים ישובים על ימין ועל שמאל. נקווה שהדתיים הלאומיים לא ימשיכו לבגוד בממשלה שעשתה הכי הרבה למענם10:17 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בועז
להכניס לרשימת אישור של 19 ישובים גם את העיר חברון שלא פחות חשובה מ-19 ישובים: חברון זו היא שבה נולד העם היהודי מלפני 4500 שנה והייתה בירת ממלכת יהודה. יש...
להכניס לרשימת אישור של 19 ישובים גם את העיר חברון שלא פחות חשובה מ-19 ישובים: חברון זו היא שבה נולד העם היהודי מלפני 4500 שנה והייתה בירת ממלכת יהודה. יש לצמצם את האוכלוסיית הפלסטינים ולהגר למדינות אפריקה וכמובן להרחיב ולהגדיל את האוכלוסייה היהודית בכל העיר חברון ושסוכנות היהודית תקלוט יהודיות/ים מכל העולם: צרפת, אהר"ב, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, איראן, דרום אפריקה, אתיופיה לכל בתי העיר חברון ולמנות ראש עיר יהודי בעיר חברון ולהקים עירייה יהודית, תחנה משטרה, מד"א, אולם תצוגות רכבים: טויוטה, יונדאי, סקודה ולהקים מועדות ספורט וקבוצת ספורט: הפועל חברון או ביתר חברוןהמשך 14:49 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דורון
להכניס לרשימת אישור של 19 ישובים גם את העיר חברון שלא פחות חשובה מ-19 ישובים: חברון זו היא שבה נולד העם היהודי מלפני 4500 שנה והייתה בירת ממלכת יהודה. יש...
להכניס לרשימת אישור של 19 ישובים גם את העיר חברון שלא פחות חשובה מ-19 ישובים: חברון זו היא שבה נולד העם היהודי מלפני 4500 שנה והייתה בירת ממלכת יהודה. יש לצמצם את האוכלוסיית הפלסטינים ולהגר למדינות אפריקה וכמובן להרחיב ולהגדיל את האוכלוסייה היהודית בכל העיר חברון ושסוכנות היהודית תקלוט יהודיות/ים מכל העולם: צרפת, אהר"ב, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, איראן, דרום אפריקה, אתיופיה לכל בתי העיר חברון ולמנות ראש עיר יהודי בעיר חברון ולהקים עירייה יהודית, תחנה משטרה, מד"א, אולם תצוגות רכבים: טויוטה, יונדאי, סקודה ולהקים מועדות ספורט וקבוצת ספורט: הפועל חברון או ביתר חברוןהמשך 14:01 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בועז
להכניס לרשימת אישור של 19 ישובים גם את העיר חברון שלא פחות חשובה מ-19 ישובים: חברון זו היא שבה נולד העם היהודי מלפני 4500 שנה והייתה בירת ממלכת יהודה. יש...
להכניס לרשימת אישור של 19 ישובים גם את העיר חברון שלא פחות חשובה מ-19 ישובים: חברון זו היא שבה נולד העם היהודי מלפני 4500 שנה והייתה בירת ממלכת יהודה. יש לצמצם את האוכלוסיית הפלסטינים ולהגר למדינות אפריקה וכמובן להרחיב ולהגדיל את האוכלוסייה היהודית בכל העיר חברון ושסוכנות היהודית תקלוט יהודיות/ים מכל העולם: צרפת, אהר"ב, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, איראן, דרום אפריקה, אתיופיה לכל בתי העיר חברון ולמנות ראש עיר יהודי בעיר חברון ולהקים עירייה יהודית, תחנה משטרה, מד"א, אולם תצוגות רכבים: טויוטה, יונדאי, סקודה ולהקים מועדות ספורט וקבוצת ספורט: הפועל חברון או ביתר חברוןהמשך 14:49 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דורון
להכניס לרשימת אישור של 19 ישובים גם את העיר חברון שלא פחות חשובה מ-19 ישובים: חברון זו היא שבה נולד העם היהודי מלפני 4500 שנה והייתה בירת ממלכת יהודה. יש...
להכניס לרשימת אישור של 19 ישובים גם את העיר חברון שלא פחות חשובה מ-19 ישובים: חברון זו היא שבה נולד העם היהודי מלפני 4500 שנה והייתה בירת ממלכת יהודה. יש לצמצם את האוכלוסיית הפלסטינים ולהגר למדינות אפריקה וכמובן להרחיב ולהגדיל את האוכלוסייה היהודית בכל העיר חברון ושסוכנות היהודית תקלוט יהודיות/ים מכל העולם: צרפת, אהר"ב, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, איראן, דרום אפריקה, אתיופיה לכל בתי העיר חברון ולמנות ראש עיר יהודי בעיר חברון ולהקים עירייה יהודית, תחנה משטרה, מד"א, אולם תצוגות רכבים: טויוטה, יונדאי, סקודה ולהקים מועדות ספורט וקבוצת ספורט: הפועל חברון או ביתר חברוןהמשך 14:01 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוחם
כל הכבוד לליכוד ולראש הממשלה שמאשרים ישובים על ימין ועל שמאל. נקווה שהדתיים הלאומיים לא ימשיכו לבגוד בממשלה שעשתה הכי הרבה למענם10:17 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר