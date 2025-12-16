ח"כ טלי גוטליב תקפה היום (שלישי) את יו"ר ועדת חוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן, וטענה כי הוא זה שמאפשר לסגן היועמ"שית לדבר באריכות.

בדבריה היא אמרה: "זוכרים שאמרתי לא להזמין את מיארה לוועדות הכנסת? אז אמרתי. מי מזמין אותה ואת גיל לימון המשנה שלה לדיוני וועדת חוקה? שמחה רוטמן. רוטמן מנומס לגיל לימון. מאפשר לו לדבר חצי שעה, נותן ללימון קדימות לדבר לפני חברי הכנסת כי גיל לימון ממהר.

למי רוטמן לא נותן לדבר ועושה הכל כדי לא לתת לה לדבר? ניחשתם נכון. לי. רוטמן הוא מיזוגן, אבל זה לא באמת מעניין. הוא מגלומן וגם זה לא מעניין. אבל הוא סותם לי את הפה בוועדת חוקה פעם אחר פעם. מלטף את נציגי האופוזיציה, וכעניין שבשיגרה קורא לי לסדר באופן שלמתבונן מהצד נראה כמו ילד שמושך לילדה בצמה".

עוד היא אמרה: "התרגלתי לזה. אבל היום זה השיא. רוטמן נתן לגיל לימון למרוח את כולנו חצי שעה, נתן לעצמו ולנציגי האופוזיציה לדבר בנחת רוח. כשהגיע תורי לדבר הוא קצב לי דקה. כן דקה. למה? כובע. היה לו דחוף לעבור לדיון אחר ולא לאפשר לי להטיח בנציגי היועמשי״ת את העובדות שאני יודעת.

רוטמן חכם שלא תיטעו. אך בתיחכום רב מנהל דיונים שלא מובילים לשום מקום תוך שנותן במה לנציגי אופוזיציה לנגח את הממשלה ואת רה״מ. חרפה".