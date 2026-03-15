בזמן האזעקות: חשד להצתה בבית כנסת ברמלה

המשטרה הודיעה כי היא פותחת בחקירה בחשד להצתה במתחם בית כנסת בעיר רמלה. ההודעה יצאה לאחר שעיריית רמלה הבהירה הלילה כי השריפה אינה נגרמה מנפילת שברי יירוט.

המשטרה פתחה הבוקר (ראשון) בחקירה בחשד להצתת בית כנסת ומתחם חלוקת מזון בעיר. השריפה, שגרמה לנזק כבד למבנה, פרצה במהלך הלילה, זמן קצר לאחר שנשמעו התרעות באזור המרכז והשפלה.

"השריפה פרצה עוד לפני ההתרעות"





מיד עם קבלת הדיווח על האש, הוזנקו למקום צוותי כיבוי והצלה שהחלו בפעולות השתלטות על השריפה. במקביל פעלו הכוחות גם להצלת ספרי הקודש שהיו במבנה.

בעיריית רמלה הבהירו כי למרות שההערכות הראשוניות קשרו את האירוע למטחי הטילים לעבר ישראל, הדבר נשלל- "השריפה פרצה עוד טרם קבלת ההתראות באזור", מסרו מטעם העירייה.

מבדיקה ראשונית שערכו כוחות הכיבוי בזירה, עולה כי מוקד הדליקה הוא מחסן חלוקת מזון למעוטי יכולת, הממוקם בחלקו האחורי של בית הכנסת. משם, האש התפשטה אל תוך מבנה בית הכנסת עצמו. הכוחות פעלו לכיבוי השריפה וחלצו 5 ספרי תורה מהמקום.

המשטרה פתחה בחקירת האירוע תוך פעילות איסוף מודיעין, ראיות וגביית עדויות מהתושבים, זאת במקביל לפעילות של חוקר השריפות שבוחן את הגורם שהחל את השריפה.

מפקד תחנת רמלה במחוז מרכז, סנ״צ אפי תשובה, בזירת האירוע: ״בשלב זה כל כיווני החקירה נבדקים, נפעל במהירות ובמקצועיות למיצוי החקירה והדין עם הפורעים.״

רשף אסף כהן: "הגענו לזירה מאתגרת מאוד עם מטען אש גבוה סמוך לשוק. הלוחמים פעלו במקצועיות ובחירוף נפש בתוך העשן הסמיך כדי להוציא את ספרי התורה שלמים, תוך שהם בולמים את האש ומונעים אסון כבד הרבה יותר בלב האזור המסחרי."