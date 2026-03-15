השקר שלא עבד: הדו-קרב החריף שסיבך את תום וסמנטה

משימת הגונג, מירוץ סירות הדרקון ודו-קרב החריפות במקאו סיבכו את תום וסמנטה לאחר טקטיקה שלא עבדה. כך נראו הרגעים הדרמטיים בפרק האחרון של המירוץ למיליון

לא רק כוח פיזי הכריע את הפרק האחרון של המירוץ למיליון במקטע של מאקו. משימת גונג מסורתית, מירוץ סירות דרקון ודו-קרב אוכל חריף במיוחד יצרו שילוב של אתגר פיזי ומשחקי מוח בין הזוגות.

בעוד חלק מהמתמודדים בלטו בשיתוף פעולה ומהירות, אחרים הסתבכו במשימות, ובדו-קרב החריפות נחשפה גם טקטיקה מתוחכמת שניסתה להטעות את היריבים.



פתיחה חזקה - משימת הגונג

המקטע החדש של המירוץ למיליון נפתח בעיר מאקו, עם משימה מסורתית מהתרבות הסינית.

הזוגות נדרשו לשאת גונג כבד במיוחד בשיטה המסורתית, להעביר אותו ברחובות העיר ולהביא אותו לנקודה מסומנת שבה נזיר היכה בגונג וקבע שהמשימה הושלמה.

עבור חלק מהזוגות זו הייתה משימה מהירה, אך הזוגות מיכל ונוני וספיר וספיר התקשו במיוחד בגלל המשקל הרב של הגונג. למרות הקושי הפיזי, הן הצליחו לבסוף להשלים את המשימה ולהמשיך במירוץ.

מיכל ונוני במשימת הגונג צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

משימת השייט: שיתוף פעולה או תקיעה במים

במשימה הבאה עבר המירוץ למים עם מירוץ סירות דרקון מסורתי.

הזוגות נדרשו לחתור בקצב שהכתיב מתופף מקומי ולהגיע למצוף, שם היו צריכים לבחור מפתח מתוך חמישה כדי לפתוח תיבת רמז. המשימה דרשה תיאום מוחלט בין בני הזוג - ומי שלא הצליח להסתנכרן פשוט נתקע.

דווקא כאן בלטו טום ואלמוג, שהצליחו לחתור במהירות גבוהה, לעבוד בתיאום מצוין ולעקוף מספר זוגות בדרך לסיום מהיר של המשימה.

לעומתם, שלומי ואסף התקשו מאוד בשיתוף הפעולה ונשארו זמן רב במים, וגם חן ויוסי התקשו לשמור על קצב אחיד עם התוף ואיבדו זמן יקר.

שלומי ואסף במשימת השייט. צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

דו-קרב החריפות: משחק של אסטרטגיה

המשימה הבאה הייתה אחת המסקרנות בפרק, דו-קרב אוכל חריף בהשראת המטבח של סצ'ואן, הידוע בחריפות הקיצונית שלו.

במשימה זו זוגות התמודדו אחד מול השני. בן זוג אחד הימר כמה מנות חריפות יצליח בן זוגו לאכול בתוך שלוש דקות.

בדו-קרב הראשון התמודדו תום וסמנטה מול איתי ועמרי. תום התקשה להתמודד עם החריפות ולא הצליח לעמוד בכמות שהימרו עליו, בעוד איתי אכל את המנה החריפה במהירות מפתיעה וכמעט בלי להראות סימני קושי. כך הצליחו איתי ועמרי לנצח את הדו־קרב בזכות שילוב של טקטיקה נכונה ויכולת מרשימה להתמודד עם חריף.

עמרי ואיתי ותום וסמנטה במשימת האוכל הסיני. צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

הבלוף שנחשף

בהמשך התמודדו תום וסמנטה מול עדי ואור. סמנטה ניסתה להפעיל טקטיקה וטענה שתום מסוגל לאכול שבע מנות חריפות, בתקווה שעדי ואור יוסיפו עוד מנה בהימור וייכשלו. עדי לא השתכנעה ונתנה להם לקחת את הסיכון. בשלב הזה תום וסמנטה לא יכלו לחשוף שהמספר היה רק בלוף טקטי, ולכן כשהגיעה מנת הדג בסיבוב הראשון תום טען שהוא בכלל לא אוכל דגים - כדי לא לחשוף את התרגיל ואת העובדה שניסו לעבוד עליהם.

בסיבוב לאחר מכן, סמנטה אמרה לעדי שהם שמו להם "עצור". עדי, שמכירה את אור וידעה שזה יעצבן אותו, סיפרה לו על כך. אור התעצבן מאוד, ובתגובה אכל את המנה החריפה במהירות והצליח לסיים אותה.

בהמשך הופיעה שוב מנת דג. מאחר שתום כבר טען קודם שהוא לא אוכל דגים, הוא לא יכל פתאום לחזור בו מבלי לחשוף את הבלוף, ולכן עדי ואור לקחו את הסיבוב וניצחו בדו-קרב.

אור ועדי במשימת האוכל הסיני. צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

"תודה לאמא שהכינה אוכל חריף"

בדו-קרב נוסף התמודדו תום וסמנטה מול איתי ומאי. מאי הימרה על איתי, והוא הפגין עמידות מרשימה לחריפות וסיים את המנה תוך שניות. במהלך המשימה אף סיפר שהוא רגיל לאכול חריף, כי אמא שלו נהגה להכין הרבה אוכל חריף בבית. תום, שכבר היה מותש מהדו-קרבים הקודמים, לא הצליח להמשיך - ואיתי ומאי ניצחו בקרב הזה.

איתי ומאי במשימת האוכל החריף. צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

האם תום וסמנטה יתאוששו?

נראה שתום וסמנטה הסתבכו במשימת הדו-קרב החריפה, ובפרק הבא יתברר האם יצליחו להתאושש - כאשר צפוי להם דו-קרב נוסף מול טום ואלמוג. במקביל, מההצצה לפרק הבא נראה שגם אצל עמרי ואיתי המתח עולה, כאשר השניים מגיעים למשימה שבה הם מתווכחים ומתעצבנים אחד על השני.



