נפגעות תקיפה בתגובה למותה של סטרוק: "אולי השתיקו אותך"

נפגעות מינית וניצולות הפגיעות הטקסיות בישראל, מגיבות ביממה האחרונה למותה של שושנה סטרוק, ביתה של השרה אורית סטרוק: "אנחנו נדאג, בכל כוחנו, שקולך יישמע ומותך לא יהיה לשווא"

חלקן טוענות כי הן מכירות את שושנה אישית וקוראות לחקור את נסיבות מותה.

אחת המגיבות היא יעל אריאל, שבתיאור שלה בפייסבוק כתוב: "החלמה מטראומה מורכבת ומיניות בריאה", כתבה: "שושנה סטרוק, וירג'יניה ג'ופרה הישראלית, האחות הכי אמיצה, שאמרה את האמת הכי כואבת ושילמה את המחיר הכי יקר.

אינני יודעת אם נטלת את חייך, או שהיה זה רוע אחר שדאג להשתיק את קולך. אני יודעת שביום שישי היית צלולה וחיונית וידעת שאת רוצה טיפול ותמיכה.

את רצית לחיות, אמרת את זה בקול, והעולם ראה ושמע. תודה על האומץ הבלתי נתפס, להשמיע קול צלול ואמיץ מאין כמותו.

אל מול העלילות השפלות והנרטיב שמנסים להשתיל, שהיית משוגעת והמצאת עלילות על משפחתך, אני עדה שראיתי ושמעתי אותך, שהיית אינטליגנטית להפליא, עם תואר שני בפסיכולוגיה, וחלמת לעזור ולתמוך בנפגעות לאחר שתצליחי, לשקם את עצמך.





שהיית צלולה וכנה, והדברים שסיפרת תאמו להפליא לעדויות של נפגעות אחרות ולזכרונותי שלי. שנפגענו באותה הרשת והיית העדה, שהשמיעה גם את קולי, אבל בהרבה יותר אומץ, לדבר בצבע ובפרטים.

את היית הקול שלנו, נפגעות ונפגעי הפגיעות הטקסיות בישראל, ואנחנו נדאג, בכל כוחנו, שקולך יישמע ומותך לא יהיה לשווא".

נשים נוספות טענו כי הן מכירות את שושנה אישית וכי היא לא ממציאה את הסיפור כלל. הן טענו כי היא עברה השתות ואיומים רבים.

דוברו לשעבר של יאיר גולן התייחס גם הוא לטרגדיה וכתב: "ההתאבדות של הבת של שרה בכירה היא אירוע שמספר בראש ובראשונה על הקהילה והמגזר ממנו מגיעה אותה שרה בכירה. ״אליטה משרתת״ עאלק".

