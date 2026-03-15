יאיר גולן: אם הייתי במקום נתניהו - זה מה שהייתי עושה

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, התייחס למלחמה של ישראל מול איראן, וטען: זה מה שהייתי עושה אם הייתי במקום נתניהו

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, התייחס הבוקר (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' למלחמה באיראן ובלבנון, ואמר: "מצד אחד באמת יש פה הישגים בלתי רגילים של צה"ל, ואני שמח מאוד שבגבול הצפון נעשה המהלך הנכון והיה מ להגנה קדמית באופן שאף יישוב לא פונה, יש פה תהליך למידה מרשים של הטעות החמורה שבוצעה בראשית המלחמה באוקטובר 2023".

עוד אמר גולן: "עם זאת, אנחנו נמצאים שנתיים וחצי בלחימה וההתרשמות שלי שאף חזית לא עומדת להיסגר - זה מצב מסוכן מאוד בישראל. מול החזית האיראנית, למרות כל ההצלחות יש 440 קילו של אורניום מועשר, הם קרובים לפצצה אטומית יותר מאי פעם בעבר".

גולן הוסיף כי אם הוא היה במקום ראש הממשלה נתניהו, זה היה המהלך הבא שלו: "לו הייתי ראש הממשלה הייתי עושה סיור בזק בכל בירות האזור כדי לקדם את המארג האזורי בראיה ארוכת טווח. היום נתניהו נתפס בעיניי מנהיגי האזור כחלק מהציר הרדיקלי, כאדם שאי אפשר לסמוך עליו וכאדם שלא רוצים לעשות איתו ביזנס כרגע".

לקראת הבחירות הקרובות, נשאל גולן מי יוביל את הגוש המתנגד לנתניהו. הוא השיב כי "השאלה כרגע לא מי יוביל את הגוש, אלא איך מגיעים לבחירות מה שיותר מהר - זה מה שנכון לישראל בראיית ביטחון ישראל. החלפת הממשלה בעיניי היא לא עניין פוליטי זה עניין של ביטחון לאומי ואנחנו חייבים להגיע להחלפתה כמה שיותר מהר".



