כותשים את ביירות: הוראת פינוי נוספת לשכונות בבירת לבנון

צה"ל ממשיך במלחמתו בארגון הטרור חיזבאללה. אחרי הירי הבוקר (ראשון) לעבר שטח ישראל, דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי הוציא הודעת פינוי חוזרת לשבע שכונות בדאחייה שבביירות.

ההודעה המלאה: "אזהרה דחופה לתושבי הפרברים הדרומיים, ובמיוחד לתושבי השכונות הבאות: הראט חרייק אל-ע'וביירי לילך האירוע בורג' אל-בראג'נה מתחמי אל-ע'דיר אל-שייה צה"ל שב ומדגיש כי פעילות הטרור של חיזבאללה מחייבת את צה"ל לפעול נגדו בכוח".

"צה"ל אינו מתכוון לפגוע בך. למען ביטחונכם, אנו קוראים לכם להתפנות באופן מיידי ולא לחזור לשכונות אלה עד להודעה חדשה. צה"ל לא יהסס לפגוע בכל מי שנמצא בקרבת גורמי חיזבאללה, מתקנים או ציוד לחימה. אתם מסכנים את עצמכם ואת חייכם - לכן, פנו את האזור מיד".



ביום חמישי האחרון דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי הורה שוב על פינוי שבע שכונות בדאחייה בביירות, כחלק מהמלחמה בארגון הטרורחיזבאללה.