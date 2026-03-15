מנהיג המדינה האירופית תוקף בעברית את מקרון: "פחדן"

יו"ר המפלגה הימנית בהולנד, חירט וילדרס תקף את מקרון בעברית לאחר שהנשיא הצרפתי קרא לישראל להפסיק את התקיפות בלבנון

נשיא צרפת עמנואל מקרון קרא אתמול (שבת) לישראל וללבנון לפתוח במשא ומתן במטרה להגיע להפסקת אש, והציע לסייע בקידום השיחות ואף לארח אותן בפריז.

מקרון שיתף כי הוא שוחח עם נשיא לבנון ג'וזף עאון, ראש הממשלה נואף סאלם ויו"ר הפרלמנט נביה ברי.

לאחר השיחות הוא כתב: "הממשלה בלבנון הביעה את נכונותה לקיים שיחות ישירות עם ישראל". הוא קרא לישראל "להיענות להזדמנות, לפתוח בדיונים ולהביא להפסקת אש", והוסיף כי "צרפת מוכנה לסייע לקיום הדיונים הללו ולארח אותם בפריז".

רבים הגיבו לדברים אך תגובה אחת בלטה במיוחד. יו"ר המפלגה הימנית בהולנד, חירט וילדרס, שיתף את הציוץ של מקרון והוסיף מילה אחת בעברית, זאת על רקע הקריאה להפסיק את התקיפות: "פחדן".



