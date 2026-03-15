לא שותקת: מוריה אסרף מגיבה לראשונה למתקפה נגדה

מגישת ערוץ 13 מוריה אסרף, התייחסה היום (ראשון) למתקפה נגדה ברשת, שטוענת כי היא "ביביסטית", "משתיקת דעות שמאל", ועוד.

בתגובה היא כתבה: "תודה לחברים וקולגות וגם אנשים שאינם מהתחום שכתבו. הקושי של קומץ סהרורי (רק במחוזות הטוויטר יש תחושה איכשהו שהוא רוב) לשמוע דעות אחרות משלו, הוא אמנם מטריד אבל צריך לזכור שוב ושוב: מדובר בקומץ. הם לא חשובים ומספרם זניח.

הרוב שפוי יודע לשמוע דעות אחרות משלו, ואפילו להעריך אותן. אם מישהו חושב שבערוץ 13, על בעליו החדשים, מישהו הולך להשתיק דעות ולסתום פיות - הוא לענ״ד הולך להתבדות ובענק".