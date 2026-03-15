מערך הסייבר מזהיר: ערוץ i24NEWS במרכז הסערה

מערך הסייבר פרסם הבוקר (ראשון) אזהרה לציבור. בהודעה נמסר: במערך הסייבר הלאומי התקבלו פניות על הודעות המופצות לציבור ומתחזות לעדכון חדשותי של ערוץ i24NEWS.

מבדיקה עולה כי מדובר בהודעות הפחדה שמופצות על-ידי גורמים עוינים כחלק מניסיון השפעה.

מערוץ i24NEWS נמסר כי להודעות אלה אין כל קשר לערוץ, וכי עדכוני החדשות הרשמיים מתפרסמים רק בערוץ הטלוויזיה, באתר ובעמודי הרשתות החברתיות של i24NEWS.

בנוסף, פורסמו הנחיות לציבור: לא ללחוץ על קישורים לא מוכרים בהודעות מסוג זה, לא להעביר או להפיץ את ההודעה ולהסתמך רק על מקורות מידע רשמיים ומוכרים.