הרב לוינשטיין לפרופ' כהן אליה:"טעות חמורה, אל תשתעבדו"

ראש מכינת עלי מותח ביקורת על הקריאה לפנות לנשיא ארה"ב נגד מערכת המשפט: "עיקר עצמאותה של מדינה שאינה תלויה בעמים אחרים"

ראש מכינת בני דוד בעלי, הרב יגאל לוינשטיין, פרסם היום (ראשון) פנייה לפרופ' משה כהן אליה בעקבות קריאתו לנשיא ארצות הברית לפעול נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה.

בפתח דבריו כתב לוינשטיין: "אתה טועה טעות חמורה", וטען כי בפנייה לגורמים זרים בנושא פנימי של מדינת ישראל יש לדבריו טעות כפולה.

לדבריו, "עיקר עצמאותה וחירותה של מדינה, שאינה תלויה בעמים אחרים לא צבאית ובוודאי לא משפטית ותרבותית", והוסיף כי בפנייה מסוג זה "אתה מגדיל את התלות והעבדות שלנו".

עוד כתב כי האתגרים הפוקדים את המדינה מבחוץ ומבפנים מחייבים תגובה פנימית של החברה הישראלית. "המשמעות היהודית של צרות הפוקדות אותנו מבחוץ ומבפנים דורשת מאתנו כעם לצמוח, לזקוף קומה ולהסיר מעלינו משעבדים זרים", כתב.

בסיום דבריו קרא לוינשטיין לפעולה ציבורית בתוך המדינה ולא לפנייה לגורמים חיצוניים. "במקום לפנות לעזרת אחרים, תעודד את העם למחות ולהפגין ותתן אומץ לב לחברי הכנסת והשרים לנקוט צעדים להשתחרר מהדיקטטורה השיפוטית".