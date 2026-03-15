בתגובה למטחי השבת: הושמדו אתרי שיגור ומפקדות בלבנון

חיל האוויר תקף אתרי שיגור בדרום לבנון ומפקדות של יחידת העילית של חיזבאללה בביירות; בצה״ל אומרים כי האתרים שימשו להכנת ירי לעבר ישראל

צה״ל השלים אתמול (שבת) גל תקיפות נוסף בלבנון, במסגרתו הותקפו תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה ובהן אתרי שיגור ומפקדות של יחידת "כוח רדואן".

על פי הודעת דובר צה"ל, חיל האוויר תקף במרחב אל-קטראני מספר אתרי שיגור של הארגון, מהם לפי הצבא תכננו מחבלים לבצע ירי לעבר ישראל בטווח הזמן המיידי. האתרים הותקפו כחלק מהמאמץ לסכל מתווי ירי והיערכות מבצעית של חיזבאללה בדרום לבנון.

במקביל, הותקפו והושמדו בביירות מפקדות של יחידת "כוח רדואן", יחידת העילית של חיזבאללה. בצה״ל מסרו כי מהמפקדות פעלו פעילי הארגון לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה.

לפי צה"ל, מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" מתבצעות תקיפות נרחבות נגד תשתיות הפיקוד והשליטה של חיזבאללה. במסגרת זו הותקפו מפקדות, אמצעי לחימה ותשתיות נוספות של הארגון, במטרה לפגוע ביכולת ההפעלה והשליטה שלו.

עוד נמסר כי חיזבאללה ממקם את תשתיותיו בין אזורים אזרחיים ברחבי לבנון. בצה"ל ציינו כי טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, בהם אזהרות מוקדמות, שימוש בחימוש מדויק ואיסוף מודיעין מהאוויר.

בצה״ל הדגישו כי הפעילות נגד חיזבאללה נמשכת כחלק מהמערכה הרחבה נגד הציר האיראני, וכי הצבא ימשיך לפעול נגד כל גורם המאיים על אזרחי ישראל, ובפרט על תושבי הצפון.