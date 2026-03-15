הרגשתם? פיקוד העורף שינה את אופן שליחת ההתרעות

ראש רשות החירום הלאומית חושף: מערכת ההתרעות החדשה מדויקת פי 3 מהקודמת. מי האזרחים שכבר הרגישו בשינוי? כל הפרטים

בהמשך למהלך הדרמטי של פיקוד העורף לשינוי ופיצול אזורי ההתרעה, תא"ל (במיל') יצחק בר, ראש רשות החירום הלאומית (רח"ל) במשרד הביטחון, מספק היום פרטים נוספים על השדרוג הטכנולוגי. לדבריו, המערכת עברה תהליכי טיוב משמעותיים שיאפשרו מעתה להעביר הנחיות והתרעות ממוקדות הרבה יותר מבעבר.

בראיון לגלי צה"ל, בר ציין כי להערכתו ההתרעה המקדימה תהיה ממוקדת פי שלושה מהמצב שהיה נהוג עד כה. המשמעות היא צמצום משמעותי במספר האזרחים הנדרשים להיכנס למרחבים המוגנים בכל שיגור, בזכות חלוקה גיאוגרפית מדויקת יותר של אזורי האיום. השדרוג נועד לאפשר שמירה על שגרת חיים רציפה ככל הניתן עבור הציבור הרחב, מבלי להתפשר על רמת הביטחון.

ראש רשות החירום הלאומית חשף כי השינוי המיוחל כבר נכנס לתוקף בפרק הזמן שבין מוצאי שבת ליום ראשון בבוקר. "אני מאמין שחלק מהאזרחים כבר חשו בשינוי", הוסיף בר, בהתייחסו לכך שהמערכת החדשה כבר החלה לפעול בשטח ולצמצם את היקפי ההתרעות המתרחבים שאפיינו את תחילת המערכה.