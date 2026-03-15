יצטרפו ללחימה? הביקור הישראלי הבכיר בסעודיה

הסעודים יצטרפו ללחימה באופן מלא? השר לשעבר רון דרמר ביקר במדינה מהמפרץ הפרסי בשבוע שעבר

כ"ו אדר התשפ"ו
יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן צילום: צילום: שאטרסטוק

האם אחרי התקיפות האיראניות בסעודיה, המדינה מהמפרץ הפרסי תצטרף למלחמה באופן מלא? על פי הדיווח של עמית סגל, רון דרמר ביקר בשבוע שעבר בסעודיה.

משרד ההגנה הסעודי הודיע בשבוע שעבר כי מערכות ההגנה האווירית יירטו כ-50 כלי טיס בלתי מאוישים באזור המזרחי ובאזור המרכזי של המדינה. בשבוע שעבר איראן הגבירה את תקיפותיה כלפיי מדינות האזור, כמו איחוד האמירויות, סעודיה, עומאן, קטר, בחריין וכוויית.

לפני כן התקיים מפגש וירטואלי שקיימו שרי החוץ של הליגה הערבית, בו גינו המשתתפים את התקיפות האיראניות נגד מדינות ערב וקראו להפסקה מיידית של המתקפות, תוך הדגשה כי למדינות האזור עומדת הזכות להגנה עצמית


סעודיה רון דרמר