בעקבות המלחמה: האירוע היוקרתי הבינלאומי לא יתקיים השנה

פורמולה 1 הודיעה אמש (שבת) כי מרוצי הגרנד פרי בבחריין ובערב הסעודית לא יתקיימו השנה, בעקבות המצב הביטחוני במזרח התיכון והלחימה המתמשכת מול איראן. ההחלטה התקבלה לאחר הערכות מצב שבוצעו יחד עם התאחדות הספורט המוטורי העולמית (FIA) והמארגנים המקומיים.

המרוץ בבחריין במסלול סאחיר היה אמור להתקיים בין 10 ל-12 באפריל, ואילו המרוץ בג'דה שבערב הסעודית תוכנן לשבוע שלאחר מכן. בפורמולה 1 הודיעו כי המרוצים לא יידחו למועד אחר ולא יוחלפו במסלולים חלופיים.

נשיא ומנכ"ל פורמולה 1, סטפנו דומניקאלי, אמר בעקבות ההחלטה: "מדובר בהחלטה קשה, אך לצערנו היא ההחלטה הנכונה בשלב זה לנוכח המצב הנוכחי במזרח התיכון. אני מבקש להודות ל-FIA ולמארגנים המקומיים על ההבנה והתמיכה, ואנו מצפים לחזור ולהתחרות שם כאשר התנאים יאפשרו זאת".

משמעות הביטול היא שעונת פורמולה 1 השנה תכלול 22 מרוצים בלבד. בנוסף, יווצר פער של כחמישה שבועות בין המרוץ ביפן שייערך בסוף חודש מרץ לבין הגרנד פרי במיאמי שיתקיים בתחילת חודש מאי.

הביטול צפוי לגרום לפגיעה כלכלית משמעותית של יותר מ-100 מיליון ליש"ט, שכן בחריין וערב הסעודית נחשבות למדינות שמשלמות מהעמלות הגבוהות ביותר עבור אירוח המרוצים. הכנסות אלו מתחלקות בין הנהלת פורמולה 1 לבין קבוצות המרוצים.

ההחלטה מגיעה על רקע ההסלמה הביטחונית באזור, אשר כבר השפיעה על פעילות הסבב בתחילת העונה, כאשר סגירת מרחבים אוויריים במזרח התיכון אילצה צוותים ואנשי צוות למצוא נתיבי טיסה חלופיים בדרך למרוץ הפתיחה באוסטרליה. בפורמולה 1 בחנו אפשרויות לקיום מרוצים חלופיים במספר מסלולים, אך לבסוף הוחלט שלא לבצע שינוי בלוח השנה בשל הקושי להפיק אירוע כזה בהתראה קצרה.