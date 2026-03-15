כך שקמה ברסלר הגיבה לפטירת בתה של אורית סטרוק

השרה אורית סטרוק עצרה את גל השמועות והקונפיסרציות וחשפה כי בתה שושנה אותרה ללא רוח חיים. כך שקמה ברסלר הגיבה

הרשת סוערת בעקבות פטירתה של שושנה סטרוק, בתה של השרה אורית סטרוק. אחרי יממה שלמה של שמועות ברשת, הבוקר הודיעה השרה סטרוק באופן רשמי כי בתה הלכה לעולמה.

בין עשרות המגיבים לטרגדיה הנוראית, היו מי שהזדהו עם כאבה של סטרוק, והיה מי שבחר לרקוד על הדם ולטעון כי כעת הטענות של הנפטרת על פגיעיות מיניות מצד בני משחתה לא יוכלו להתברר לעולם.

מי שעוד הגיבה לטרגדיה היא פרופ' שקמה ברסלר, שכתבה: "בת של שרה בישראל נמצאת ללא רוח חיים לאחר שהתלוננה על פגיעה מינית טקסית מצד הוריה ובכירים בקהילה הקנאית. האם נקבל תשובות אמיתיות?".