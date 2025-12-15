ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה באנגלית ליהודי העולם ואמר כי "היום הזה מציב מולנו בחירה – האם נכבה את הנרות ונסתתר, או שנדליק אותם ונאמר: אנחנו פה, אנחנו מסרבים להכנע לשנאה, אנחנו מאמינים בכוחו של העם היהודי"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד פתח היום (שני) את ישיבת הסיעה של יש עתיד בפנייה ליהודי העולם, זאת בעקבות הפיגוע הקטלני בחוף בונדיי שבסידני אמש. בדבריו חיזק את הקהילות היהודיות והבהיר כי ישראל תמיד תעמוד לצידם.

"אני פונה מפה, מירושלים, בירת ישראל, ליהודי העולם כולו. מסידני לקליפורניה, מאמסטרדם למנצ'סטר, מפיטסבורג לברלין" אמר לפיד באנגלית. "אחינו ואחיותינו, אנחנו אתכם. היום הזה מציב מולנו בחירה – האם נכבה את הנרות ונסתתר, או שנדליק אותם ונאמר: אנחנו פה, אנחנו מסרבים להכנע לשנאה, אנחנו מאמינים בכוחו של העם היהודי".

לטענת לפיד, "יש דבר אחד שחג החנוכה מסמל, ואינו נאמר בתפילה. החג הזה אומר: אנחנו פה. האימפריות שניסו להשמיד אותן נעלמו, האנטישמים שחשבו להכחיד אותנו נכחדו בעצמם".

עוד סיפר כי "אתמול דיברתי עם ג'רמי, ראש הקהילה היהודית של סידני. אמרתי לו, 'ג'רמי, הם צריכים לשמוע ממך היום דבר אחד: שאתה מאמין בהם, שהשנאה לא תנצח אותם'. הכוח הגדול בעולם אינו אנשים שעומדים על גשר ויורים בחפים מפשע. הכוח הגדול בעולם הוא מסורת, ותרבות, וההחלטה שלנו לאהוב אחד את השני מכוחה של זהות משותפת. נכון שיש אנטישמים בכל מקום. נכון שזה מפחיד, אבל יש עוד דבר בכל מקום, בכל פינה בעולם: יש משפחה יהודית, שמדליקה נרות, והורים שאומרים לילדיהם: הדבר שאנחנו מאמינים בו הוא החיים והאהבה אחד לשני. אתם חלק מסיפור גדול מכם, והתפקיד שלכם הוא להמשיך לספר אותו.

"הרב ג'ונתן זקס אמר שלהיות יהודי זה להיות סוכן של תקווה בעולם המאוים באופן סדרתי על ידי ייאוש. אלה ימים קשים, אבל אנחנו לא נכנע לייאוש" סיכם לפיד. "אנחנו שולחים לכם מפה כוח ואהבה. דלתנו תמיד פתוחה בפניכם. המדינה הזו, מדינת ישראל, היא גם שלכם ותמיד תהיה. אנחנו שוב ולנצח – בוחרים בחיים. תשמרו על עצמכם, ולמרות הכל – חג שמח".