חופש פעולה בשמי איראן: צה"ל השמיד 130 מטרות טרור ביממה

בצה"ל מדווחים על גל תקיפות רחב באיראן, עם יותר מ-130 יעדים שהותקפו ביממה האחרונה, בהם משגרי טילים, כטב"מים ומערכות הגנה אווירית, כחלק מהמאמץ לצמצם את הירי לישראל ולהרחיב את חופש הפעולה האווירי

צה״ל הודיע כי במהלך היממה האחרונה הושלמו עשרות מטסי תקיפה נרחבים ברחבי איראן, במסגרתם הותקפו למעלה מ-130 תשתיות של המשטר האיראני. התקיפות בוצעו בהכוונת אגף המודיעין והתמקדו בעיקר במערב ובמרכז המדינה.

על פי הודעת הצבא, בין היעדים שהותקפו נכללו משגרי טילים בליסטיים, מערכות שיגור, כלי טיס בלתי מאוישים ומערכי הגנה אווירית. מדובר בתשתיות שמוגדרות בצה״ל כחלק מרכזי ביכולת ההתקפית וההגנתית של איראן, אשר שימשו בין היתר לירי לעבר ישראל.

בצה״ל ציינו כי התקיפות הן חלק מהמאמץ המתמשך לפגוע במערך הטילים הבליסטיים של איראן, לצד החלשת מערכות ההגנה האווירית שנועדו להקשות על פעילות חיל האוויר בשטח המדינה. לפי הצבא, הפגיעה במערכים אלו מאפשרת חופש פעולה רחב יותר ומגבירה את היכולת להמשיך ולתקוף יעדים נוספים.

עוד נמסר כי חיל האוויר פועל באופן רציף סביב השעון, תוך שילוב מודיעין בזמן אמת, במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל. בצה״ל מדגישים כי הרחבת העליונות האווירית בשמי איראן מהווה מרכיב מרכזי בהמשך הפעילות.